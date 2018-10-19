مباراة النصر والوصل.. محمد العكبري يسجل ويبكي رافضًا الاحتفال بسبب شقيقه (فيديو)

شهدت مباراة النصر والوصل، والتي تجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، بالجولة السادسة للدوري الإماراتي، لقطة مؤثرة، كان بطلها محمد العكبري، لاعب النصر.

وشهدت الدقيقة 72 تسجيل محمد العكبري الهدف الثاني للنصر، ليتقدم فريقه 3-1 على الوصل، لكن اللاعب رفض الاحتفال، وأظهرت العدسات التليفزيونية بكاءه؛ بسبب حادث السير الذي تعرض له شقيقه أحمد، لاعب نادي الوحدة، والذي يرقد على إثره في المستشفى حاليًا، في حالة حرجة.

#نيغريدو يشد من أزر محمد العكبري المتأثر بسبب رقود شقيقه على سرير الشفاء والجماهير تتمنى الشفاء العاجل لأحمد العكبري.

– المخرج ???????????????? pic.twitter.com/DswDGrZNpl — UAE News Sport (@action_news) October 19, 2018

كما حرص الإسباني ألفارو نيغريدو، لاعب النصر، على مواساة زميله في الفريق في لقطة بارزة.

وسيحتاج النصر إلى تحقيق الفوز الثمين الذي يبعده عن مراكز المؤخرة، بعدما وضع النقاط الثلاث الأولى في رصيده؛ بفوزه في المرحلة السابقة على دبا الفجيرة بهدف الإسباني نيغريدو.