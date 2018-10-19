تعادل مثير بين بني ياس والإمارات.. وفوز شباب الأهلي دبي بالدوري الإماراتي

تعادل بني ياس 3-3 مع الإمارات في مباراة متقلبة شهدت إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة بدوري المحترفين الإماراتي، اليوم الجمعة.

وكان الإمارات متقدمًا 2-1 حتى الدقيقة 84 ثم سجل بني ياس هدفين متتاليين ليتقدم 3-2 لكن سعد سرور انتزع التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وافتتح الإسباني بيدرو كوندي التقدم لبني ياس بمهارة فردية رائعة في الدقيقة الثامنة، وتعادل وليد عمبر من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل فهد الظنحاني هدفًا بالخطأ في بداية الشوط الثاني ليتقدم الإمارات 2-1.

وبلغت الإثارة ذروتها بعدما أدرك أحمد الحمادي التعادل لبني ياس من ضربة رأس في الدقيقة 84 وبعد دقيقتين أضاف زميله فيصل العنتلي الهدف الثالث.

وبدا أن بني ياس سيحتفل بالانتفاضة، لكن سرور انتزع التعادل قبل صفارة النهاية.

ورفع بني ياس رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع مقابل أربع نقاط للإمارات في المركز 11.

وسجل محمد مرزوق هدفًا من ضربة رأس ليقود شباب الأهلي دبي للفوز 1-صفر على دبا الفجيرة.

ويملك شباب الأهلي تسع نقاط في المركز الخامس مقابل ثلاث نقاط لدبا في المركز 12.

ويتصدر الشارقة الدوري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن العين حامل اللقب بعد خمس جولات.