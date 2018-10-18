تعرّف على موعد إعلان شعارات حافلات منتخبات كأس آسيا 2019 في الإمارات

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 5 نوفمبر المقبل موعدًا لإعلان الشعارات التي ستظهر على حافلات المنتخبات، خلال كأس آسيا المقبلة في الإمارات، فيما ينتهي التصويت الجماهيري على الشعارات الأنسب في 1 من الشهر نفسه.

وحاليًا، يطرح الاتحاد تصويتًا جماهيريًا، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على شعارات حافلات منتخبات المجموعة الثانية من الكأس، التي تُجرى بين 5 يناير و1 فبراير المقبلين. وستطرح بقية المجموعات تباعًا.

واختار الموقع 3 شعارات فقط لكل منتخب، للتصويت على الأفضل بينها، بعدما فحص الاتحاد آلاف الشعارات المقترحة التي وصلت إليه على منصاته للتواصل الاجتماعي.

وتستضيف دولة الإمارات كأس آسيا 2019، خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث.

وستشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب في أربع مدن هي أبوظبي والعين، ودبي، والشارقة، وتستمر على مدار 28 يومًا.