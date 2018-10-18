لقطة طريفة من لاعب منتخب الإمارات تجاه المهاجم القطري (فيديو)

جمعت لقطة طريفة، لاعب منتخب الإمارات للشباب تحت 19 عامًا، بنظيره في منتخب قطر خلال مباراة المنتخبين في كأس آسيا تحت 19 عامًا بجاكارتا الإندونيسية.

وتغلبت الإمارات على قطر بهدفين لهدف واحد لتتصدر المجموعة التي تضم أيضًا إندونيسيا صاحبة الأرض، وتايوان.

واحتد مهاجم قطر على المدافع الإماراتي بعدما منعه من التقدّم في إحدى الهجمات، ليرد المدافع الإماراتي، بتصرف طريف.

ورفض قائد منتخب الإمارات للشباب تحت 19 عامًا، التقاط صورة تذكارية مع نظيره بمنتخب قطر، خلال افتتاح مباراة المنتخبين.

ويلتقط قائدا المنتخبين، صورة تذكارية مع طاقم التحكيم بشكل روتيني قبل كل مباراة.