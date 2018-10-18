الإمارات تهزم قطر في افتتاح كأس آسيا للشباب (فيديو)

تغلب منتخب الإمارات للشباب على نظيره القطري بهدفين لهدف واحد، في افتتاح مباريات المنتخبين بنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عامًا، بإندونيسيا.
أحرز هدفي الإمارات أحمد فوزي وعلي صالح.
كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 1 × 0 قطر } – هدف الإمارات الأول . احمد فوزي pic.twitter.com/Ay3WQ24lp1
— Al Mazrouei (@8299299) October 18, 2018
وتصدر منتخب الإمارات المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي إندونيسيا وتايوان.
وتؤهل كأس آسيا للشباب لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.
مبروك لشباب الامارات تحت ١٩ سنة الفوز في اول مباريات بطولة اسيا على قطر
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— هيثم الحمادي (@Haithmalhamadi) October 18, 2018
ورفض قائد منتخب الإمارات للشباب تحت 19 عامًا، التقاط صورة تذكارية مع نظيره بمنتخب قطر، خلال افتتاح مباراة المنتخبين.
ويلتقط قائدا المنتخبين، صورة تذكارية مع طاقم التحكيم بشكل روتيني قبل كل مباراة.