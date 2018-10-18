الإمارات تهزم قطر في افتتاح كأس آسيا للشباب (فيديو)

الإمارات تهزم قطر في افتتاح كأس آسيا للشباب (فيديو)

كأس آسيا للشباب مؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

المصدر: إرم نيوز

تغلب منتخب الإمارات للشباب على نظيره القطري بهدفين لهدف واحد، في افتتاح مباريات المنتخبين بنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عامًا، بإندونيسيا.

أحرز هدفي الإمارات أحمد فوزي وعلي صالح.

وتصدر منتخب الإمارات المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي إندونيسيا وتايوان.

وتؤهل كأس آسيا للشباب لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

ورفض قائد منتخب الإمارات للشباب تحت 19 عامًا، التقاط صورة تذكارية مع نظيره بمنتخب قطر، خلال افتتاح مباراة المنتخبين.

ويلتقط قائدا المنتخبين، صورة تذكارية مع طاقم التحكيم بشكل روتيني قبل كل مباراة.

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