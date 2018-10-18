قائد منتخب الإمارات يرفض التقاط صورة تذكارية مع نظيره القطري (فيديو)

رفض قائد منتخب الإمارات للشباب تحت 19 عامًا، التقاط صورة تذكارية مع نظيره بمنتخب قطر خلال افتتاح مباراة المنتخبين بكأس آسيا للشباب تحت 19 عامًا بجاكارتا الأندونيسيا.

ويلتقط قائدا المنتخبين، صورة تذكارية مع طاقم التحكيم بشكل روتيني قبل كل مباراة.

وبدأ منتخب الإمارات للشباب، مشواره في نهائيات كأس آسيا، تحت 19 عامًا، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بلقاء نظيره القطري، على استاد جيلورا بونج كارنو.

وتضم المجموعة إلى جوار الإمارات وقطر، إندونيسيا وتايون.

وقال المدير الفني لمنتخب الإمارات، باتيللي، خلال مؤتمر صحافي أن الأبيض الشاب جاهز لخوض غمار البطولة والمنافسة على حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا، مشيرًا إلى أن التحضيرات سارت بصورة ممتازة ولعبنا عددًا من المباريات الودية التي اختبرنا فيها عددًا من اللاعبين قبل أن نصل للمجموعة الحالية التي نثق بقدرتها، وأنها قادرة على الوصول بنا نحو الهدف المرسوم بالتأهل للمونديال .

وأكد باتيللي على أنه ينظر للمباراة الأولى أمام قطر بأهمية بالغة باعتبار أن حصد نقاطها كاملة سيكون بمثابة مفتاح التأهل وسيمهد الطريق كثيرًا أمام ” الأبيض الشاب ” لمواصلة مشواره نحو تخطي المجموعة بروح معنوية عالية، مشيرًا إلى أن جميع المباريات تتطلب تركيزًا عاليًا ومجهودًا كبيرًا لتحقيق أفضل النتائج .

وأضاف إلى أنه حرص مع جهازه المعاون على مراجعة مباريات المنتخبات الأخرى عبر الفيديو والوقوف على أسلوب لعبها ونقاط القوة والضعف لديها والعمل على نقلها للاعبين الذي ينتظر منهم الدور المطلوب تأديته داخل المستطيل الأخضر، إذ إن كل مباراة لها خصوصيتها ويجب أن ندخلها بالأهمية والروح العالية دون التفكير في نتائج المنتخبات الأخرى.

وأوضح بأن الجميع عمل بصورة إيجابية خلال فترة التحضيرات التي اتسمت بأجواء إيجابية ساعدت كثيرًا في تحقيق الأهداف والاستفادة الكاملة منها، معبرًا عن ارتياحه لوجوده ضمن هذه المجموعة التي تحظى بالدعم والاهتمام من قِبل الجميع وأمامها فرصة كبيرة من خلال النهائيات الآسيوية لتحقيق طموحات المسؤولين والجمهور الرياضي في الإمارات .