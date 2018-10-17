حقيقة مفاوضات النادي الأهلي المصري مع حسين الشحات لاعب العين

كشف حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي ومنتخب مصر الأول، حقيقة دخول النادي الأهلي المصري في مفاوضات معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الشحات في تصريحات إذاعية: “لا أعلم شيئًا عن مفاوضات الأهلي، لم يتحدث أحد معي، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات”.

وأضاف: “مستمر مع العين لمدة موسمين، هما المتبقيان في عقدي، وإذا كانت هناك مفاوضات من جانب الأهلي ستكون مع إدارة النادي الإماراتي”.

وعلّق الشحات على مشاركته الرسمية الأولى مع منتخب مصر أمام سوازيلاند أمس الثلاثاء، قائلًا: “راضٍ جدًا عما قدمته في مباراة سوازيلاند، والمدير الفني خافيير أجيري، أشاد بإمكاناتي”.

وأردف: “أفضل اللعب في مركز صانع الألعاب أو الجناح الأيسر أو الأيمن، وأشعر بالتفاؤل مع أجيري الذي يلعب كرة قدم هجومية عكس الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب”.

وواصل: “أجيري يجلعنا نلعب كرة قدم ممتعة، وأصبحنا نسجل أهدافًا كثيرة، الأمور تغيرت تمامًا، وأصبحت أفضل بلا شك”.

يذكر أن منتخب مصر فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة تحت قيادة أجيري، وتأهل رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها صيف العام المقبل، بالكاميرون.

إلى ذلك، استقر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ونادي التعاون السعودي ومنتخب مصر السابق على العودة للملاعب مرة أخرى، والتراجع عن قرار الاعتزال والذي اتخذه قبل انطلاق الموسم الحالي بسبب فشل عودته لصفوف القلعة الحمراء.

وقال ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻮﺑﻴﺮ، في برنامجه الإذاعي: “ﻋﻤﺎﺩ ﻣﺘﻌﺐ ﻻﻋﺐ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، وافق على التراجع عن قرار الاعتزال، واﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ بالانتقال لصفوف نادي ﻣﺎﻭفيرك ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ”.

وأَضاف شوبير: “ﻣﺘﻌﺐ تلقى ﻋﺮﺿًﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﺎﻭﺭﻓﻴﺮﻙ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ، ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﺪء ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﺧﻼﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ”.

وتابع: “ﻧﺎﺩﻱ ﻣﺎﻭﺭﻓﻴﺮﻙ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻤﺘﻌﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺳﻴﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍلاﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪًا ﺭﻓﻘﺘﻪ ﺣﺴﻦ شحاتة ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ”.

وأردف شوبير: “ﻧﺎﺩﻱ ﻣﺎﻭﺭﻓﻴﺮﻙ ﻳﻔﺎﻭﺽ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻀﻤﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ المقبلة”.