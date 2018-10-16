منتخب الإمارات يخسر أمام فنزويلا وديًا استعدادًا لكأس آسيا

سقط منتخب الإمارات أمام نظيره الفنزويلي، 0/2 اليوم الثلاثاء، بمباراتهما الودية في المعسكر الخارجي الأول في مدينة برشلونة، استعدادًا لكأس آسيا في الإمارات من 5 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2019.

سجل هدفي اللقاء، كل من لويس دي بينو، في الدقيقة الأولى، وأندريه بونسيه في الدقيقة 46.

وأشعل منتخب فنزويلا، الأجواء بهدف مبكر سجله في الدقيقة الأولى، برأسية لاعبه لويس دي بينو، بعد ركلة ركنية مرت من مدافعي الإمارات،

وأضاع عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب الإمارات، فرصة التعادل، بعدما سدد ضربة جزاء ضعيفة بين يدي حارس فنزويلا، في الدقيقة 40، ليخرج “الأبيض الإماراتي”، خاسرًا الشوط الأول.

وسجل الفريق الفنزويلي الهدف الثاني في الدقيقة 46، بوساطة أندريه بونسيه، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وكان “الأبيض” قد تعادل في تجربته الودية الأولى خلال معسكر إسبانيا، 1-1، أمام هندوراس، ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب، غدًا الأربعاء، إلى الإمارات، لينضم اللاعبون الدوليون إلى أنديتهم.