أهداف مباراة الإمارات وفنزويلا.. “الأبيض” يتأخر بهدفين (فيديو)

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الأبيض الإماراتي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في شهر يناير المقبل في الإمارات