أهداف مباراة الإمارات وفنزويلا.. “الأبيض” يتأخر بهدفين (فيديو)

أهداف مباراة الإمارات وفنزويلا.. “الأبيض” يتأخر بهدفين (فيديو)

الأبيض الإماراتي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في شهر يناير المقبل في الإمارات

المصدر: فريق التحرير

تأخر المنتخب الإماراتي أمام نظيره الفنزويلي، خلال المباراة الودية التي أُقيمت بين الفريقين في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتقدم لويس دي بينو بالهدف الأول للمنتخب الفنزويلي في الدقيقة الأولى.

وأحرز أندريه بونسيه الهدف الثاني لفنزويلا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أيضًا.

ويستعد الأبيض الإماراتي لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية، والتي ستقام في شهر يناير المقبل في الإمارات، ويلعب رفاق النجم عمر عبد الرحمن في مجموعة تضم: البحرين، والهند، وتايلاند.

وخاض منتخب الإمارات مباراة ودية في معسكر برشلونة أمام هندوراس انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، ما أدى إلى حالة من القلق بين مشجعي وجمهور الكرة الإماراتية قبل المحفل القاري.

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