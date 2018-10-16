أهداف مباراة الإمارات وفنزويلا.. “الأبيض” يتأخر بهدفين (فيديو)

تأخر المنتخب الإماراتي أمام نظيره الفنزويلي، خلال المباراة الودية التي أُقيمت بين الفريقين في مدينة برشلونة الإسبانية.
وتقدم لويس دي بينو بالهدف الأول للمنتخب الفنزويلي في الدقيقة الأولى.
هدف فينزويلا الأول عن طريق لويس ماجو .. حارس الإمارات لا أعلم ماذا يفعل . pic.twitter.com/mh8WyFI24P
— فـزّاع .. (@Fza3ov) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨
وأحرز أندريه بونسيه الهدف الثاني لفنزويلا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أيضًا.
هدف منتخب فنزويلا الثاني في مرمى الإمارات pic.twitter.com/l2bqwcPEeF
— UAE News Sport (@action_news) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨
ويستعد الأبيض الإماراتي لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية، والتي ستقام في شهر يناير المقبل في الإمارات، ويلعب رفاق النجم عمر عبد الرحمن في مجموعة تضم: البحرين، والهند، وتايلاند.
وخاض منتخب الإمارات مباراة ودية في معسكر برشلونة أمام هندوراس انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، ما أدى إلى حالة من القلق بين مشجعي وجمهور الكرة الإماراتية قبل المحفل القاري.