مباراة الإمارات ضد فنزويلا.. 5 تحديات تواجه زاكيروني في ختام معسكر برشلونة

يختتم منتخب الإمارات معسكره التدريبي في مدينة برشلونة الإسبانية، بمواجهة ودية ضد فنزويلا أحد منتخبات أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

ويستعد الأبيض الإماراتي لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في شهر يناير المقبل في الإمارات، ويلعب رفاق النجم عمر عبد الرحمن في مجموعة تضم البحرين والهند وتايلاند.

وخاض منتخب الإمارات مباراة ودية في معسكر برشلونة أمام هندوراس انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما؛ ما يثير القلق بين مشجعي وجمهور الكرة الإماراتية قبل المحفل القاري.

وتقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا تبدو الأمور واضحة بالنسبة لبث المباراة خاصة بعد أن رفض الجهاز الفني لمنتخب الإمارات إذاعة لقاء هندوراس الأخير.

وتستعرض “إرم نيوز” بعض التحديات التي تواجه المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات في مواجهة فنزويلا:

إعادة الثقة

أصبح منتخب الإمارات بحاجة لاستعادة الثقة أمام جماهيره التي توجه انتقادات حادة للأبيض بسبب اهتزاز نتائجه في المباريات الودية.

وتبدو الجماهير الإماراتية متخوفة من طريقة وأسلوب المنتخب مع المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني وتذبذب الأداء بشكل واضح خاصة بعد بطولة كأس الخليج.

ووصل الأمر لدرجة المطالبة برحيل زاكيروني عن منصبه إلا أن هناك أصواتًا عديدة ترفض هذا الاتجاه تمامًا وعلى رأسهم خالد عبيد، مدير فريق النصر الإماراتي السابق، الذي أكد في تصريحات صحفية أن زاكيروني يجهز لبطولة أمم آسيا ويعمل على تصحيح الأخطاء.

وأضاف: ” المنتخبات التي لعب الأبيض أمامها وديًّا خلال الفترة الماضية تعد أقل مستوى من المنتخب الإماراتي لكن زاكيروني حرص خلال هذه المباريات على تطبيق أسلوبه خصوصاً أن هذه المنتخبات تعد قريبة من الكرة الآسيوية”.

منافس قوي

من المنتظر أن تكون التجربة مميزة ومهمة؛ لأنها أمام منافس قوي وهو اختبار مهم بالنسبة لزاكيروني قبل أمم آسيا.

ويحتل منتخب فنزويلا المركز الـ 32 عالميًّا في تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” مع مديره الفني رافايل ديوداميل كما يضم المنتخب الفنزويلي بين صفوفه القائد توماس رينكون لاعب تورينو الإيطالي والجناح روميلو أوتيرو لاعب الوحدة السعودي وأدلابيرتو بيناراندا لاعب واتفورد الإنجليزي وجون موريلو.

أزمة الهجوم

يعاني منتخب الإمارات من أزمة هجومية واضحة في مباراة فنزويلا تهدده بقوة في ظل إصابة أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي دبي وإصابة علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

وغادر الثنائي معسكر برشلونة وانضم أحمد ربيع مهاجم الجزيرة لمعسكر المنتخب أخيرًا لتعويض النقص العددي في خط الهجوم.

ويعاني منتخب الإمارات مع زاكيروني من نقص عددي؛ ما يؤثر عليه بشكل واضح ويجعله محط انتقادات جماهيرية ومن خبراء الكرة الإماراتية.

الطريقة الدفاعية

يعتمد منتخب الإمارات مع مدربه زاكيروني على الطريقة الدفاعية وهو ما يسعى المدرب الإيطالي لاختبار صلابتها في مواجهة سرعة ومهارات لاعبي فنزويلا.

ويراهن زاكيروني على خبرات مدافعيه إسماعيل أحمد ومحمود خميس وخليفة مبارك ومحمد برغش بتنويع طريقة اللعب بين 4-4-2 و4-5-1 وأحيانًا اللعب بمثلث دفاعي.

وتسببت الطريقة الدفاعية في عقم هجومي لمنتخب الإمارات ومعدلات ضعيفة في هز الشباك بدليل إحراز 5 أهداف في 7 مباريات بعد بطولة كأس الخليج علماً بأن هناك 4 مباريات لم تشهد تسجيل أهداف إماراتية.

توظيف عموري

يبدو ثمة توظيف مميز للاعب عمر عبد الرحمن “عموري” في منتخب الإمارات وعدم الاكتفاء بدور صانع الألعاب الكلاسيكي بل التقدم وهز الشباك وهو ما حدث بتسجيل هدف التعادل في مباراة هندوراس.

ويحاول زاكيروني اختبار دويتو عموري بجانب إسماعيل مطر وتبادل الأدوار بينهما لإيجاد حلول هجومية باستخدام موهبة الثنائي المتميز.