ترتيب مجموعتي كأس الخليج العربي الإماراتي بعد الجولة الرابعة (صور)

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، اليوم الإثنين.
وشهدت مباريات اليوم الإثنين فوز العين 1/0 على الظفرة، وحقق الجزيرة الفوز بذات النتيجة على الشارقة.
في حين حقق الإمارات فوزًا مثيرًا على الفجيرة بنتيجة 4/2.
وفي مباريات أمس الأحد، تغلب بني ياس على اتحاد كلباء بنتيجة 2/1، وبذات النتيجة فاز شباب الأهلي دبي على عجمان، كما حقق الوحدة الفوز على دبا الفجيرة بنتيجة 2/0.
ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، في حين يأتي بني باس في المركز الثاني بـ 7 نقاط من 3 مباريات، وشباب الأهلي دبي في المركز الثالث وفي جعبته 6 نقاط.
بينما يملك عجمان 4 نقاط، في المركز الرابع ودبا الفجيرة 3 نقاط خامسًا، واتحاد كلباء والوصل نقطة لكل منهما في ذيل الترتيب.
أما في المجموعة الثانية، فيتصدر النصر الترتيب بـ 9 نقاط من 2 مباريات، والعين في المركز الثاني بـ 9 نقاط من 4 مباريات، في حين يأتي الجزيرة في المركز الثالث وفي رصيده 7 نقاط.
وبملك كل من الظفرة والإمارات 4 نقاط في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
في حين يملك الفجيرة نفطة في المركز السادس، والشارقة في المركز الأخير دون أي نقطة.
???? جدول ترتيب #كأس_الخليج_العربي بعد نهاية الجولة الرابعة.
هل كان أسبوع جيد لفريقك؟ ???? pic.twitter.com/zDTpcTEgDX
— دوري الخليج العربي (@AGLeague) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨