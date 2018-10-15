ترتيب مجموعتي كأس الخليج العربي الإماراتي بعد الجولة الرابعة (صور)

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، اليوم الإثنين.

وشهدت مباريات اليوم الإثنين فوز العين 1/0 على الظفرة، وحقق الجزيرة الفوز بذات النتيجة على الشارقة.

في حين حقق الإمارات فوزًا مثيرًا على الفجيرة بنتيجة 4/2.

وفي مباريات أمس الأحد، تغلب بني ياس على اتحاد كلباء بنتيجة 2/1، وبذات النتيجة فاز شباب الأهلي دبي على عجمان، كما حقق الوحدة الفوز على دبا الفجيرة بنتيجة 2/0.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، في حين يأتي بني باس في المركز الثاني بـ 7 نقاط من 3 مباريات، وشباب الأهلي دبي في المركز الثالث وفي جعبته 6 نقاط.

بينما يملك عجمان 4 نقاط، في المركز الرابع ودبا الفجيرة 3 نقاط خامسًا، واتحاد كلباء والوصل نقطة لكل منهما في ذيل الترتيب.

أما في المجموعة الثانية، فيتصدر النصر الترتيب بـ 9 نقاط من 2 مباريات، والعين في المركز الثاني بـ 9 نقاط من 4 مباريات، في حين يأتي الجزيرة في المركز الثالث وفي رصيده 7 نقاط.

وبملك كل من الظفرة والإمارات 4 نقاط في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

في حين يملك الفجيرة نفطة في المركز السادس، والشارقة في المركز الأخير دون أي نقطة.