تحديد موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر خطاب رسمي، للنادي الأهلي المصري، موعد مباراة الذهاب في دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بين الفريق الأحمر والوصل الإماراتي في مصر.

وحدد الخطاب يوم 28 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الأهلي والوصل، ولم يتم تحديد موعد مباراة الإياب.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الأهلي مفاوضات مع الأمن لإقامة المباراة في إستاد السلام، بدلًا من ملعب برج العرب في الإسكندرية الذي استضاف مباراة دور الـ32 أمام النجمة اللبناني.

وصعد الأهلي إلى دور الـ16 من البطولة بعد الفوز على النجمة اللبناني بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما تأهل الوصل لنفس الدور على حساب الاتحاد السعودي، بعدما تعادلا في السعودية بهدف لمثله، وسلبيًا في الإمارات.