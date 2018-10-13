النادي الأهلي المصري يتمسك بضم حسين الشحات مهاجم العين.. وحارس الإنتاج يقترب من الزمالك

أبدى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تمسكه بضم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تنوي التقدم بعرض رسمي للعين خلال الساعات المقبلة، للحصول على خدمات الشحات.

وأوضح المصدر أن الأهلي يسعى لإنهاء الصفقة، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة مدة 6 أشهر بنية البيع.

ويأتي إصرار الأحمر على إنهاء الصفقة، في ظل تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون بضم اللاعب، نظرًا للحاجة إلى جهوده في المرحلة المقبلة.

ومن جانب آخر، اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي في يناير المقبل.

وأوضح مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن الإنتاج الحربي قرر عرض عامر للبيع لأعلى سعر، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع: “عامر ينتهي عقده مع الإنتاج الحربي الموسم الجاري، ومن حقه التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل”.

وواصل: “مسؤولو الزمالك تواصلوا مع الحارس لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق الأبيض، وبدوره رحب عامر بالأمر وطالبهم بإنهاء الصفقة مع مجلس إدارة الإنتاج الحربي”.

يذكر أن الزمالك يسعى لتعويض رحيل أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق المنتقل إلى نادي بيراميدز، حيث نجح في التعاقد مع عماد السيد من إنبي في الصيف الماضي، ويهدف إلى تدعيم هذا المركز بلاعب جديد ذي خبرة.