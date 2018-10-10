تقارير.. حبيب الفردان يعود رسميًا إلى صفوف النصر الإماراتي

كشفت تقارير صحفية على أن حبيب الفردان، لاعب شباب الأهلي دبي، عاد رسميًا إلى صفوف فريق النصر، بعد اجتماع بين مجلس دبي الرياضي ووكيل اللاعب، تم خلاله تحديد مصيره.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، نقلًا عن مصادرها، يوم الأربعاء، فإن الفردان البالغ 27 عامًا، سيظهر بقميص النصر مجددًا بعدما كان قد انضم إلى صفوفه قبل أن يعود إلى نادي شباب الأهلي.

وأوضح المصدر: “تم خلال الاجتماع انفراج لهذه الأزمة، وعاد اللاعب حبيب الفردان لنادي النصر، وبذلك تكتب آخر فصول أكثر عملية انتقال لاعب تعقيدًا في تاريخ كرة الإمارات”.

ويعد حبيب الفردان من اللاعبين المميزين، وكان من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب.

وكانت الأنباء قد تداولت خلال الأيام الماضية أن شباب الأهلي سوف يعيد حبيب الفردان لنادي النصر من جديد، بعدما تنازل عنه النصر بناء على تعليمات عليا من رئيس النادي .