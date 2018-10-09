تقارير.. مباراة شباب الأهلي دبي والوصل في كأس الخليج العربي كانت الوداع لمدربي الفريقين (فيديو)

كشف عبدالله الكعبي، مراسل قناة “دبي” الرياضية”، أن مواجهة الوصل وشباب الأهلي دبي، مساء اليوم الثلاثاء، في كأس الخليج العربي، كانت الأخيرة لكلا المدربين التشيلي خوسيه سييرا، والأرجنتيني جوستافو كونتيروس.

وقال المراسل:”أعتقد أننا شهدنا ليلة الوداع اليوم، سواء لمدرب شباب الأهلي دبي أو الوصل، بحسب ما سمعته داخل نادي الوصل”.

وشدد على كلام المراسل، مذيع الأستوديو التحليلي، بأن أنباء إقالة كلا المدربين صحيحة.

وحقق شباب الأهلي دبي أول فوز له في مسابقة كأس الخليج العربي على حساب الوصل، بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الوصل في دبي لحساب المجموعة الأولى، وسجل هدفي المباراة إيميليانو في الدقيقة 64، وأيوفي في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، حصد شباب الأهلي أول 3 نقاط في رصيده من مباراتين محتلًا المركز الرابع في المجموعة، بينما توقف رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز السابع الأخير في المجموعة بنقطة واحدة.

وكانت أنباء سابقة أشارت إلى رحيل المدرب سييرا بسبب تواضع النتائج التي حققها الفريق خلال المرحلة الماضية، قبل أن يتم التراجع عن القرار، ولكن الأنباء أشارت إلى أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا هو الأقرب لتولّي تدريب شباب الأهلي دبي عقب رحيل سييرا.

وكان سييرا تولّى تدريب شباب الأهلي بداية الموسم الجاري، قادمًا من اتحاد جدة السعودي أملًا بقيادة الفريق نحو البطولات.