الكرة الرسمية لكأس آسيا 2019 تصل برشلونة

وصلت الكرة الرسمية لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 إلى مدينة برشلونة، حيث يؤدي منتخب الإمارات تدريباته باستخدام الكرة الرسمية للبطولة ( مولتن ) والتي تم الكشف عنها خلال مراسم حفل سحب القرعة في دبي بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشركة المصنعة للمعدات الرياضية اليابانية ( مولتن ) والتي ستكون المورد الرسمي لجميع البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري على مستوى المنتخبات والأندية، بما في ذلك نهائيات كأس آسيا 2019.

وتم تجهيز الكرة الرسمية التي تحمل شعار البطولة بأحدث التكنولوجيا المبتكرة.

إلى ذلك، أشاد حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة بالعمل الذي يقوم به أعضاء الجهاز الإداري والفني للأبيض في معسكر برشلونة من خلال تهيئة العوامل التي تساعد اللاعبين على أداء تدريباتهم بكل حيوية ونشاط وجدية ، مشيرًا إلى أن كافة الأمور تسير على ما يرام والأجواء إيجابية سواء في الحصص التدريبية أو في مقر الإقامة، وأن الجميع يعمل ويؤدي دوره على أكمل وجه.

وقال سهيل الذي يرافق البعثة في معسكر برشلونة إلى أن قائمة المنتخب الحالية تضم نخبة مميزة من اللاعبين الذين أثبتوا قدراتهم خلال الفترة الماضية، وظهروا بشكل لافت سواء العناصر التي شاركت في صفوف المنتخب الأولمبي الذي تُوج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكرتا مؤخرًا، أو بقية العناصر التي تميزت في مسابقة دوري الخليج العربي بالإضافة إلى العناصر الحاضرة في صفوف المنتخب خلال المعسكرات الأخيرة.

وأضاف أن وجود عناصر مميزة وفي أكثر من مركز سيمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لعملية الاختيار، وسيسهم في رفع المستوى الفني اللاعبين، خاصة وأن المنافسة ستكون حامية فيما بينهم، حيث سيحرص كل عنصر لحجز مقعده في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.

وأوضح سهيل أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية سابقًا إلى أن المباراتين الدوليتين الوديتين بمعسكر برشلونة أمام هندوراس وفنزويلا تحققان الفائدة للمنتخب، خاصة وأن المنتخبين يعدان من المنتخبات ذات التصنيف المتقدم، وهو الأمر الذي يدركه الجهاز الفني الذي يحرص على تجهيز اللاعبين من أجل تقديم مستوى أفضل من الذي ظهر عليه الأبيض في المباريات الماضية، وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وتطمئن الشارع الرياضي على تحضيرات المنتخب.