لجنة “التراخيص” ترفض منح الجزيرة الإماراتي الرخصة الآسيوية

عقدت لجنة التراخيص الابتدائية اجتماعًا اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، برئاسة عمر الحاي الميدور رئيس اللجنة وحضور الأعضاء يوسف عزير، ومحمد علي الحارثي، وأحمد المهيري، وسيف الراشدي، ومحمد عبدالرحمن والمحامي محمد الحمادي.

وبعد الاطلاع على ملفات الأندية المتقدمة لطلب الرخصة لدورة الترخيص 2018-2019، قررت اللجنة منح الترخيص الآسيوي 2019 للأندية التالية، بعد استيفائها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية:

شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وشركة العين لكرة القدم، وشركة الظفرة لكرة القدم، وشركة عجمان لكرة القدم، وشركة النصر لكرة القدم، وشركة الوحدة لكرة القدم، وشركة الوصل لكرة القدم، وشركة دبا لكرة القدم، وشركة الإمارات لكرة القدم، وشركة حتا لكرة القدم وشركة الشارقة لكرة القدم.

وقررت اللجنة عدم منح الترخيص الآسيوي 2019 لشركة الجزيرة لكرة القدم، وذلك لعدم استيفائها المعيار المالي بنظام تراخيص الأندية.

وسيتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة، فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم القرار.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد قامت بتنظيم ورش عمل تعريفية للأندية في نوفمبر 2017، شرحت خلالها جميع تفاصيل متطلبات الترخيص ومواعيد تقديم المستندات في البرنامج الإلكتروني CLAS التابع للإتحاد الآسيوي، وحُدد تاريخ 31 أغسطس 2018 كآخر موعد لتقديم شركات كرة القدم للمستندات عن المعيار المالي، على أن تتم مراجعة وتقييم المستندات من قبل فريق عمل إدارة تطوير وتراخيص في اللجنة، في الفترة من 1 سبتمبر إلى 26 سبتمبر، وإعادة إرسال الملاحظات للأندية حتى يتم التأكد من عدم وجود نواقص.

وقام مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية في اللجنة بإرسال التقرير النهائي إلى رئيس وأعضاء لجنة التراخيص الابتدائية، التي اتخذت قراراتها بخصوص منح أو رفض الترخيص اليوم الإثنين.

والجدير بالذكر بأن موسم 2012-2013 شهد تطبيق أول دورة لتراخيص الأندية، وتعتبر دورة التراخيص الحالية هي السابعة منذ تطبيق نظام التراخيص من قبل الاتحاد الآسيوي، مع العلم بأنها أول مرة يتم فيها ترخيص جميع الشركات، باستثناء شركة واحدة فقط، إذ يدل ذلك على تطور مستوى شركات كرة القدم في الالتزام بمعايير تراخيص الأندية: الرياضية، من جهة البنية التحتية، والموظفين والإدارة القانونية، والمالية، والتسويق والترويج.