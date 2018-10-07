الجزيرة الإماراتي يفسخ تعاقده مع سلطان برغش بالتراضي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن فسخ تعاقده مع اللاعب سلطان برغش، يوم الأحد، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن فسخ تعاقدها بالتراضي مع اللاعب سلطان برغش، وتتوجه الشركة بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال السنوات الماضية لـفخر أبوظبي وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية”.

تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن فسخ تعاقدها بالتراضي مع اللاعب سلطان برغش. وتتوجه الشركة بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال السنوات الماضية لـ #فخر_ابوظبي وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية. pic.twitter.com/8xVUTVEhSW — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) October 7, 2018

وكان اللاعب قال في تصريحات سابقة: “اشتقت للعب كثيرًا، وهذا هو دافعي للانتقال لنادٍ جديد، لن أنسى فضل الجزيرة عليّ وسيظل بيتي الأول”.

يذكر أن برغش من مواليد 1989، ويعتبر من ناشئي فريق الجزيرة، ويلعب في وسط الملعب، وسبق له اللعب مع المنتخب من قبل، وكان برغش فقد مكانه أساسيًا في الجزيرة لسنوات طويلة بسبب كثرة اللاعبين الأجانب في مركزه.