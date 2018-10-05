هل يفسد الجزيرة انطلاقة الشارقة؟.. وماذا ينتظر العين أمام الفجيرة بالدوري الإماراتي؟

يخوض فريق الجزيرة مواجهة صعبة أمام ضيفه الشارقة، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة للدوري الإماراتي، كما يلعب العين في مواجهة قوية خارج الديار أمام الفجيرة في نفس الجولة.

ويلتقي أيضًا الإمارات ضيفه الوحدة كما، يحل الوصل ضيفًا على الظفرة في نفس الجولة وسط توقعات بمواجهات مثيرة في دوري الخليج العربي.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تقام مباراة الوحدة ضد مضيفه الإمارات الساعة 17:10 بتوقيت أبوظبي، 16:10 بتوقيت مكة المكرمة، كما يلعب الظفرة أمام ضيفه الوصل في التوقيت ذاته.

ويلعب الجزيرة أمام الشارقة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة وفي نفس التوقيت يلعب العين ضد الفجيرة.

وتبث مباراة الجزيرة والشارقة على قناة دبي الرياضية 2 بصوت عبدالله السعدي وعلى قناة أبوظبي 3 بصوت عامر عبدالله، بينما تبث مباراة الفجيرة والعين على قناة دبي الرياضية 4 بصوت أحمد الجراح وعلى قناة أبوظبي الرياضية 4 بصوت محمد الشامسي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” أبرز ملامح مباريات اليوم في الدوري الإماراتي:

انطلاقة الشارقة

يتصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي في مفاجأة مدوية صارت حديث الشارع الكروي الإماراتي خاصة أن الفريق حصد العلامة الكاملة في الجولات الأربعة الماضية.

ويخوض الشارقة اختبارًا صعبًا في ضيافة الجزيرة، ويسعى المدير الفني عبدالعزيز العنبري لمواصلة الانتصارات وحصد الفوز على حساب الجزيرة خاصة أنه اختبار صعب أمام فريق قوي ومنظم.

ويعتمد الشارقة على أبرز لاعبيه البرازيلي ويلتون سواريز الذي سجل 6 أهداف ويعد أخطر أوراق الفريق الشرقاوي، ويضم أيضًا الفريق لاعبين مميزين مثل الفرنسي ريان مينديز وسيف راشد وأوتبلاك شوكوروف وإيغور كورونادو.

خبرة الجزيرة

يراهن الجزيرة مع مديره الفني الهولندي مارسيل كايزر على خبرات لاعبيه من أجل تحقيق الفوز وإلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 10 نقاط وبالتالي الفوز يعني تقدمه خطوة في جدول الترتيب وربما الصدارة حال تعثر العين.

ويعتمد الجزيرة على قدرات هدافه علي مبخوت صاحب الست أهداف في الجولات الأربع الماضية بجانب خلفان مبارك والغاني أسانتي والحارس علي خصيف.

وأكد بدر رجب، المستشار الفني لنادي الجزيرة لقطاع الناشئين، لشبكة “إرم نيوز” أن هذه المواجهة ستكون صعبة على الفريقين في ظل النتائج الرائعة التي يحققها الشارقة وأيضًا خبرة لاعبي الجزيرة وكفاحهم وروحهم القتالية.

وأضاف: “المباراة خارج التوقعات مع تألق الشارقة وقدرات لاعبي الجزيرة وأعتقد أن التفاصيل الصغيرة ستحسم المباراة”.

العين ضد الفجيرة

تبدو مواجهة العين صعبة أمام الفجيرة خاصة أن العين حامل اللقب حصد العلامة الكاملة بـ 4 انتصارات بينما يحتل الفجيرة المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

ويضع العين مع مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش رهانه على قدرات مثلث الهجوم الذي يضم السويدي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو والمصري حسين الشحات من أجل صناعة الفارق في الخط الأمامي.

ويعتمد الفجيرة على خبرة مدربه الدكتور عبدالله مسفر مع أداء لاعبيه المميزين خاصة الجزائري محمد بن يطو والفرنسي عمر كوسوكو والبرازيلي فرناندو غابريل.