العين الإماراتي يضم روبن روبيرو للمشاركة في كأس العالم للأندية (صورة)

تعاقد نادي العين الإماراتي مع اللاعب البرتغالي روبن روبيبرو، ليكون ضمن صفوف الفريق في كأس العالم للأندية، 2018، في الإمارات

وقالت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “روبن روبيرو ينضم إلى صفوف العين للمشاركة في كأس العالم للأندية على أن يكشف الزعيم عن صفقات مماثلة لتعزيز صفوفه في الحدث العالمي”.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية نادي العين مع ويلنغتون من نيوزيلندا، ويشارك النادي الإماراتي في البطولة لأول مرة في تاريخه.

ولم تكشف الصحيفة عن مدة تعاقد العين مع روبيرو، البالغ من العمر 31 عامًا، أو التفاصيل المالية للصفقة.

يشار إلى أن العين يتصدر مع الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي ولكل منهما 12 نقطة، ويلتقي اليوم الجمعة مع الفجيرة.