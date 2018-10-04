رأسية نيغريدو تقود النصر لأول انتصار بالدوري الإماراتي على حساب دبا الفجيرة (فيديو)

حقق نادي النصر، أول انتصار له في الموسم الحالي للدوري الإماراتي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه دبا الفجيرة بهدف نظيف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

ويدين النصر بالفضل إلى مهاجمه الإسباني ألفارو نيغريدو الذي سجل هدف الفوز والثلاث نقاط في الدقيقة 45.

وفشلت جميع محاولات دبا الفجيرة في إدراك التعادل خلال شوط المباراة الثاني، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى 3 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، بفارق الأهداف خلف دبا الفجيرة، حيث يتصدر الشارقة الترتيب برصيد 12 نقطة.