إقالة سييرا من تدريب شباب الأهلي دبي والأرجنتيني أوروابارينا الأقرب لخلافته

قررت إدارة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي إقالة التشيلي خوسية سييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت تقارير صحفية أن شركة الكرة بنادي شباب الأهلي اقتربت من تعيين الأرجنتيني أوروابارينا في منصب المدير الفني خلفًا لسييرا.

وتعاقد شباب الأهلي دبي مطلع الموسم الجاري مع سييرا ولكنه لم يحقق النتائج المطلوبة مع الفريق.

وحقق فريق شباب الأهلي دبي، اليوم الخميس، فوزًا مهمًا على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على استاد راشد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

ورفع فريق شباب الأهلي دبي رصيده إلى 6 نقاط، حيث لم يحقق الفريق سوى فوزين فقط من أصل 5 مباريات.