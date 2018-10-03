لم تشهد ضم تيجالي.. إعلان قائمة منتخب الإمارات لمعسكر برشلونة

أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات، ألبيرتو زاكيروني، قائمة الأبيض للمعسكر الخارجي الذي سيقام للفترة من 6 إلى 16 أكتوبر 2018 بمدينة برشلونة الإسبانية، ضمن المحطة الثالثة من محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019 بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا، تم توزيعها على 6 مجموعات، إذ سيلعب “الأبيض” (مستضيف البطولة) ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين.

وضمت القائمة 28 لاعبًا، هم: علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، خليفة مبارك الحمادي (الجزيرة) خالد عيسى، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، بندر الإحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم (العين) محمد برغش، محمد حسن الشامسي، إسماعيل مطر، أحمد راشد، سلطان الغافري، سالم سلطان (الوحدة) ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) محمود خميس، خليفة مبارك غانم (النصر) خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل) الحسن صالح (الشارقة) فهد الظنحاني (بني ياس) عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي).

ولم تشهد القائمة تواجد اسم المهاجم سباستيان تيجالي، لاعب الوحدة الإماراتي، الذي أشارت تقارير عديدة إلى أنه سوف ينضم لمعسكر المنتخب، بعد الانتهاء من منح اللاعب الجنسية الإماراتية.

ويخوض منتخب الإمارات في برشلونة مباراتين دوليتين وديتين أمام هندوراس يوم 11 أكتوبر، ومنتخب فنزويلا يوم 16 من ذات الشهر ضمن أيام الفيفا.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى برشلونة يوم السبت الموافق 6 أكتوبر عبر مطار دبي الدولي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري الخليج العربي، التي ستُلعب يومي الخميس والجمعة.

وكان الأبيض قد أقام معسكرًا في مدينة جيرونا الإسبانية للفترة من 1 إلى 12 سبتمبر، لعب خلاله مباراتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو ولاوس.

ويستهل الأبيض مشواره في نهائيات كأس آسيا بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير، بلقاء الافتتاح في إستاد مدينة زايد الرياضية، في حين يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير، كذلك على إستاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير، على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.