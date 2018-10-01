استحداث جوائز شهرية لأفضل لاعب وحارس ومدرب في الدوري الإماراتي (صور)

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإماراتي لكرة القدم، الثلاثاء، استحداث جوائز شهرية لأفضل لاعب وحارس ومدرب.

وقال الحساب الرسمي للدوري الإماراتي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: جاء وقت الإعلان، أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، 3 جوائز شهرية لأول مرة في تاريخ دوري الخليج العربي، صوتكم يصنع الفارق”.

وعن شهر سبتمبر تم ترشيح خلفان مبارك من الجزيرة، ووإيغور كورونادو من الشارقة، وحسين الشحات من العين لجائزة أفضل لاعب.

في حين رُشح فهد الظنحاني من بني ياس، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وخالد عيسى من العين لجائزة أفض حارس عن الشهر الماضي.

ويتنافس مارسيل كايز مدرب الجزيرة، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، وزوران ماميتش مدرب العين على جائزة أفضل مدرب.

ويمكن للجماهير التصويت لاختيار أفضل لاعب وحارس ومدرب شهريا من خلال موقع الدوري الإماراتي.

يشار إلى أن ناديي الشارقة والعين يتصدران جدول الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منها من 4 مباريات، في حين يملك الجزيرة 10 نقاط في المركز الثالث، والوحدة رابعًا واتحاد كلباء خامسا ولكل منهما 9 نقاط.