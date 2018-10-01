استحداث جوائز شهرية لأفضل لاعب وحارس ومدرب في الدوري الإماراتي (صور)

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإماراتي لكرة القدم، الثلاثاء، استحداث جوائز شهرية لأفضل لاعب وحارس ومدرب.
وقال الحساب الرسمي للدوري الإماراتي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: جاء وقت الإعلان، أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، 3 جوائز شهرية لأول مرة في تاريخ دوري الخليج العربي، صوتكم يصنع الفارق”.
وعن شهر سبتمبر تم ترشيح خلفان مبارك من الجزيرة، ووإيغور كورونادو من الشارقة، وحسين الشحات من العين لجائزة أفضل لاعب.
في حين رُشح فهد الظنحاني من بني ياس، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وخالد عيسى من العين لجائزة أفض حارس عن الشهر الماضي.
ويتنافس مارسيل كايز مدرب الجزيرة، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، وزوران ماميتش مدرب العين على جائزة أفضل مدرب.
ويمكن للجماهير التصويت لاختيار أفضل لاعب وحارس ومدرب شهريا من خلال موقع الدوري الإماراتي.
يشار إلى أن ناديي الشارقة والعين يتصدران جدول الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منها من 4 مباريات، في حين يملك الجزيرة 10 نقاط في المركز الثالث، والوحدة رابعًا واتحاد كلباء خامسا ولكل منهما 9 نقاط.
???? جاء وقت الإعلان ????
⚽️ أفضل لاعب
???? أفضل حارس مرمى
???? أفضل مدرب
????️ 3 جوائز شهرية لأول مرة في تاريخ #دوري_الخليج_العربي، صوتكم يصنع الفارق، وإعلان المرشحين لشهر سبتمبر بعد قليل ⌛️
التفاصيل ???? https://t.co/obUzfQNEZo pic.twitter.com/E26psxBPTr
— دوري الخليج العربي (@AGLeague) ١ أكتوبر ٢٠١٨
???? المرشحون لجائزة لاعب شهر سبتمبر:
خلفان مبارك – @AlJazira_uae
إيغور كورونادو – @SharjahFC
حسين الشحات – @alainfcae
صوّتوا لاختياركم من خلال الرابط https://t.co/iDmIbKCDQp#جوائز_الأفضل_الشهرية pic.twitter.com/qCsf8zlqBf
— دوري الخليج العربي (@AGLeague) ١ أكتوبر ٢٠١٨
???? المرشحون لجائزة حارس الشهر:
فهد الظنحاني – @BaniyasClub
محمد البيرق – @ittihadkalbafc
خالد عيسى – @alainfcae
صوّتوا لاختياركم من خلال الرابط https://t.co/iDmIbKCDQp #جوائز_الأفضل_الشهرية pic.twitter.com/JsfCh21eQH
— دوري الخليج العربي (@AGLeague) ١ أكتوبر ٢٠١٨
???? المرشحون لجائزة مدرب الشهر:
مارسيل كايزر – @AlJazira_uae
عبدالعزيز العنبري – @SharjahFC
زوران ماميتش – @alainfcae
صوّتوا لاختياركم من خلال الرابط https://t.co/iDmIbKCDQp #جوائز_الأفضل_الشهرية pic.twitter.com/rxgk2ieHZF
— دوري الخليج العربي (@AGLeague) ١ أكتوبر ٢٠١٨