الشارقة يواصل انطلاقته المثالية بالدوري الإماراتي ويتخطى الفجيرة بثلاثية (فيديو)

واصل نادي الشارقة انطلاقته القوية، وحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي استضافها استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، اليوم.

سجل ويلتون سوارس الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، وأضاف إيغور كورنادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و60.

وتربع الشارقة على قمة الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد الفجيرة عند أربع نقاط في المركز الثامن.

الشارقة يواصل التألق ويهزم الفجيرة 3-0#الشارقة_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي

شريط الأهداف pic.twitter.com/lBmUAd3EFX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة أخرى، سجل نجريدو، مهاجم منتخب إسبانيا السابق، أول أهدافه مع النصر، لكن فريقه خسر 3-1 من اتحاد كلباء.

وأحرز نجريدو الهدف من ضربة رأس في الدقيقة 19، ليلغي تقدم الروماني فلورنتين ماتي المبكر بعد دقيقتين.

وعوّض نجريدو ركلة الجزاء التي أضاعها في مباراته الأولى خلال الخسارة 3-صفر من العين، الأسبوع الماضي، لكن فريقه لم يتجنب الخسارة الرابعة على التوالي في أربع جولات.

واستغل اتحاد كلباء هفوة من الحارس لينهي الشوط الأول متقدمًا 2-1 بهدف حسن يوسف.

وأضاع نجريدو فرصة خطيرة أمام المرمى بغرابة في بداية الشوط الثاني، بينما حسم اتحاد كلباء انتصاره الثالث على التوالي عبر منصور البلوشي قبل دقيقتين على النهاية.

ويملك اتحاد كلباء تسع نقاط ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر الحالي.