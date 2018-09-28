كايو مهاجم نادي العين الإماراتي على رادار بورتو البرتغالي

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى اهتمام بورتو بالتعاقد مع كايو فرنانديز مهاجم العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى حامل لقب الدوري الإماراتي العام 2016، قادمًا من كاشيما أنتلرز الياباني، وسجل مع الفريق 15 هدفًا في 37 مباراة.

وذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية أن كايو دخل على رادار بورتو، وقد ينضم لصاحب المركز الثالث في الدوري البرتغالي حاليًا خلال يناير المقبل.

وغادر كايو ساوباولو وعمره 17 عامًا لينضم إلى كاشيما أنتلرز، قبل انتقاله إلى العين الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل.

وسجل كايو هدفين في 3 مباريات مع حامل لقب الدوري الإماراتي حتى الآن، بينهما ركلة جزاء.

ويحتل العين المركز الرابع في الترتيب بـ9 نقاط من 3 مباريات قبل أن يلتقي مع شباب الأهلي دبي في قمة المرحلة الرابعة في وقت لاحق اليوم الجمعة.