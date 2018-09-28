مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. كيف يدور كلاسيكو الإمارات؟

تتجه الأنظار، مساء الجمعة، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العين وشباب الأهلي دبي في كلاسيكو مثير ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإماراتي.

ويحتل العين المركز الثاني خلف الجزيرة المتصدر برصيد 10 نقاط بالتساوي مع الوحدة والشارقة برصيد 9 نقاط مع مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش، بينما يحتل شباب الأهلي دبي مع مديره الفني التشيلي لويس سييرا المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في اليوم الجمعة الساعة 20:00 بتوقيت أبوظبي، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:0 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية 3 ودبي الرياضية 2.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة كلاسيكو الدوري الإماراتي بين العين وشباب الأهلي دبي، فإلى السطور التالية:

العين والصدارة

يسعى العين لمواصلة انتصاراته المحلية وحصد الفوز الرابع على التوالي وتخطي عقبة فرسان دبي.

ويعتمد الزعيم مع مدربه زوران على الثلاثي الهجومي المميز الذي يضم المهاجم السويدي ماركوس بيرغ والمصري حسين الشحات والبرازيلي كايو لوكاس من أجل الوصول إلى مرمى الأهلي وتسجيل الأهداف.

ويعول زوران على ثلاثي الوسط أحمد برمان ومحمد عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن بجانب رباعي الدفاع إسماعيل أحمد ومحمد أحمد والكوري الجنوبي توساكا شيوتاني وبندر محمد وتتحول طريقة اللعب إلى 3-5-2 في بعض الأوقات.

شباب الأهلي دبي ومصالحة الجماهير

يسعى شباب الأهلي دبي مع مدربه التشيلي لويس سييرا لتحسين ترتيبه ومصالحة جماهيره بعد البداية الضعيفة في الدوري وحصد 3 نقاط من 3 مباريات بفوز وحيد وهزيمتين.

وتتردد أنباء أن الهزيمة أمام العين قد تعني الإطاحة بالمدير الفني سييرا خاصة في ظل التحفظ على أداء الفريق ونتائجه تحت قيادته.

ويعتمد سييرا على طريقة 4-4-2 مع الرهان على المهاجم الإكوادوري جيمي أيوفي وإسماعيل الحمادي مع ثنائي الوسط الأرجنتيني ماورو دياز وإيميليانو فيسيتشو وماجد حسن وحسن إبراهيم بجانب رباعي الدفاع عبدالعزيز حسين وسالمين خميس وإسماعيل مبارك ومحمد مرزوق.

وأكد طارق العشري، المدير الفني الأسبق لنادي الشعب الإماراتي، أن مباريات العين وشباب الأهلي دبي دائمًا تكون خارج أي توقعات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفرسان على مدار آخر موسمين.

وأضاف: “العين يملك الخبرة والقدرات بشكل أكبر ولكن أبناء دبي قادرون على تحقيق المفاجأة وحصد الفوز أيضًا”.

مواجهات مثيرة

يسعى فريق الشارقة لمواصلة بدايته القوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام الفجيرة الإماراتي في مواجهة ستكون مهمة للشرقاوية.

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على اتحاد كلباء في مواجهة مهمة للطرفين لتحسين النتائج وتصحيح المسار.