نادي الوصل يواجه الإمارات دون دي ليما في دوري الخليج العربي (فيديو)

يخوض الوصل مباراة مهمة أمام الإمارات في الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، وسط غياب هدافه البرازيلي فابيو دي ليما غدًا الثلاثاء للإيقاف، بينما سيختبر الوحدة صدارته أمام بني ياس.

وعاقبت لجنة الانضباط دي ليما بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 50 ألف درهم الغد بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال الخسارة الثقيلة أمام الوحدة 4-1 في الجولة الماضية.

لجنة الانضباط تعاقب ليما الوصل بالايقاف لمباراة واحدة + ٥٠ الف درهم كـ غرامة مالية. pic.twitter.com/iOa2jjyA8S — UAE News Sport (@action_news) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

وتنطلق الجولة الرابعة بمباراتين حيث يستضيف عجمان فريق الجزيرة، بطل نسخة 2017، فضلًا عن مباراة الوصل والإمارات.

ورغم ذلك قال الأرجنتيني جوستافو كينتيروس مدرب الوصل في مؤتمر صحفي: “لا نشعر بالقلق حيال غياب فابيو دي ليما عن مباراة الغد، خضنا المباراة الأولى هذا الموسم أمام الاتحاد السعودي في كأس العرب دونه وتمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل خارج ملعبنا.

وأضاف: “بالتأكيد دي ليما أحد أهم عناصر الفريق، لكننا سنسعى إلى إيجاد بديل كفؤ يقوم بنفس دوره، نتناقش مع اللاعبين لضبط انفعالاتهم داخل الملعب لأن ذلك الأمر يؤثر على الأداء والنتائج مثلما حدث مع دي ليما في المباراة الأخيرة أمام الوحدة، وحصوله على بطاقة حمراء لا داعي لها؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المباراة”.

وتابع: مدرب الوصل “نعمل في التدريبات على معالجة الأخطاء التي واجهتنا الفترة الماضية وسنسعى أمام الإمارات لتقديم أفضل أداء طيلة المباراة، وسنعمل على حسمها منذ البداية حتى لا نقع في مشاكل، خاصة أن المنافس من الفرق المميزة التي تلعب بروح قتالية عالية”.

ويحتل الوصل المركز السادس في الترتيب بأربع نقاط، بينما انتصر الإمارات لأول مرة هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب دبا 3-2، ليحصد أول ثلاث نقاط ويتقدم للمركز العاشر.

* الوحدة يختبر صدارته

وتتواصل الجولة يوم الخميس المقبل حيث يلتقي دبا مع الظفرة وسيختبر الوحدة صدارته للمسابقة أمام بني ياس.

وسيسعى بني ياس لمواصلة حصد النقاط، عندما يستضيف جاره الوحدة المتصدر، بينما حصد بني ياس ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في أول ثلاث مباريات.

ويتصدر الوحدة بطل السوبر المحلي المسابقة بانتصاره في ثلاث مباريات محققًا العلامة الكاملة ومتفوقًا بفارق الأهداف عن الشارقة والعين.

وتختتم الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات حيث يلتقي اتحاد كلباء مع النصر والشارقة مع الفجيرة، بينما يستضيف العين منافسه شباب الأهلي دبي.

ونجح العين في الفوز بأول ثلاث مباريات معوضًا خروجه المبكر من كأس العرب، حيث يملك الفريق أقوى خط دفاع في الدوري حيث مني مرماه بهدفين فقط.

ويحتل الفريق المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف عن الوحدة والشارقة وفي المقابل تلقى شباب الأهلي الهزيمة من الشارقة 2-1 في الجولة الماضية، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثامن بعد أن كان قد خسر أمام الجزيرة في الجولة الافتتاحية وفاز على عجمان في الجولة الثانية.