4 أسباب وراء انطلاقة نادي الشارقة المبهرة في دوري الخليج العربي

قدم فريق الشارقة بداية مبهرة في الدوري الإماراتي (دوري الخليج العربي) لكرة القدم للموسم الحالي 2018 – 2019، بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى بانتصارات مميزة.

وتفوق الشارقة على حساب الظفرة برباعية دون رد، وأمام النصر بنتيجة 6-3، وعلى حساب شباب أهلي دبي بنتيجة 2-1، ليتصدر ترتيب الدوري.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسباب انطلاقة فريق الشارقة المبهرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم:

جمهور الملك يحتفل بانتصاره! ???????? pic.twitter.com/bXLU7LiLWa — دوري الخليج العربي (@AGLeague) September 20, 2018

طموح العنبري

يملك المدير الفني، عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة طموحًا كبيرًا يظهر بوضوح في تجربته هذا الموسم.

وتبدو تجربة العنبري صاحب الـ41 عامًا واعدة بعدما اتجه للتدريب، بعد مسيرة جيدة في كرة القدم مع نادي الشارقة ومنتخب الإمارات، الذي لعب معه بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2004.

صفقات مميزة

أبرم الشارقة عدة صفقات مميزة على رأسها البرازيلي إيجورو كورونادو المنضم من نادي باليرمو الإيطالي، ويعد أحد الدعامات القوية في خط الوسط.

وتعاقد الشارقة أيضًا مع ريان مينديز، اللاعب الفرنسي الذي ينتمي لدولة كاب فيردي والوافد من كايزر سبور التركي، بجانب محمد الشحي ومحمد سالم ثنائي الوحدة وفوزي فايز لاعب العين.

هجوم ساحق

يملك فريق الشارقة هجومًا ساحقًا جعله الأفضل بين أندية الدوري الإماراتي هذا الموسم، بعدما سجل 12 هدفًا في 3 مباريات.

ونجح الشارقة في استغلال السرعات والمهارات للاعبيه في خط الهجوم، خاصة الفرنسي ريان مينديز والبرازيلي ويلتون مع الموهوب سيف راشد.

ويبدو دور البرازيلي إيجور كورونادو مهمًا في الانطلاق من الخلف للأمام، وصناعة الخطورة على مرمى المنافسين بجانب المجهود الكبير للأوزبكي أوتابيك شوكوروف.

الجماعية والروح القتالية

أظهر فريق الشارقة في مبارياته الماضية حالة من الأداء الجماعي بشكل كبير، وهو ما يميز الفريق متصدر الترتيب خاصة على مستوى بناء الهجمات والانتشار والضغط داخل المستطيل الأخضر.

وظهرت الروح القتالية على أداء لاعبي الشارقة بشكل كبير في الموسم الحالي، وهو ما عبّر عنه حارس المرمى عادل الحوسني، الذي أكد عقب الفوز على شباب أهلي دبي في الدوري، في تصريحات تلفزيونية، أن فريقه لديه الإصرار لتحقيق الفوز في كل مباراة بالدوري هذا الموسم.