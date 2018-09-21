مباراة الوحدة والوصل.. كيف يدور صدام ريجيكامب وكوينتيروس في الدوري الإماراتي؟

يخوض فريق الوحدة اختبارًا صعبًا أمام الوصل، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين مع مديره الفني الروماني لورينت ريجيكامب، بينما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 4 نقاط مع مديره الفني الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس.

تقام المباراة على ملعب “بني ياس” بالعاصمة أبوظبي في الساعة الثامنة والربع، مساء اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي دبي الرياضية 2 وأبوظبي الرياضية 3 بصوت المعلقين عامر عبدالله وعبدالله السعدي على الترتيب.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي ملامح مواجهة الوحدة والوصل في الدوري الإماراتي.

تفوق الوحدة

يتفوق الوحدة في المواجهات الأخيرة على الوصل، فآخر 5 مباريات بين الفريقين انتهت بتجنب الوحدة الهزيمة.

وكان آخر فوز حققه الوصل بنتيجة 2-1 على حساب الوحدة يوم 13 أكتوبر 2017 قبل عام تقريبًا.

طوفان أصحاب السعادة

يراهن الوحدة على الطوفان الهجومي الذي يمتلكه المدير الفني لورينت ريجيكامب، الذي نجح في إعادة بريق الفريق هجوميًا.

ويعتمد أصحاب السعادة على قدرات المخضرم إسماعيل مطر بجانب الهداف الأرجنتيني سباستيان تيجالي، الذي يسعى لمواصلة أهدافه وتألقه.

ويراهن الوحدة على وجود الجناحين البرازيلي ليوناردو والمغربي مراد باتنة، اللاعبيْن المميزين بالقدرات الفردية والأداء السريع، وهو ما يجعل العنابي مؤهلًا لتحقيق النقاط الثلاث.

أسلحة الوصل

يراهن الوصل مع مديره الفني الأرجنتيني جوستافو كوينتيريوس على أسلحته المتميزة بوجود الثلاثي البرازيلي فيسنيوس ليما وكايو كانيدو بجانب الهداف فابيو دي ليما، الذي قدم مواسم متميزة مع الإمبراطور.

ويغلق كوينتيريوس خط الوسط بالثلاثي علي سالمين مع دور الثنائي خليل إسماعيل وخليل خميس؛ من أجل الحد من خطورة هجمات الوحدة.

ويسعى المدرب الأرجنتيني لإيقاف تمويل إسماعيل مطر للجناحين مراد باتنة وليوناردو، وهو ما يعطل أسلحة الوحدة الهجومية بعض الشيء.