مباراة النصر والعين.. هل يكسب نيغريدو الرهان أمام الزعيم؟

تتجه الأنظار إلى الدوري الإماراتي، الجمعة؛ لمتابعة الصدام المنتظر بين العين ومضيفه النصر في واحدة من اللقاءات الكلاسيكية التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في دوري الخليج العربي بالجولة الثالثة.

ويحتل النصر المركز الثاني عشر بلا نقاط، بعد الخسارة في أول مباراتين، بينما فاز العين في أول جولتين ويحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وتقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف، مساء اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة على قناتي، دبي الرياضية 2 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وأبوظبي الرياضية 3 بصوت المعلق أحمد الشحي.

ويتابع الكثيرون الظهور الأول للنجم الإسباني ألفارو نيغريدو مع نادي النصر الإماراتي، في مواجهة ستكون صعبة أمام العين حامل اللقب، فهل يكسب نيغريدو الرهان ويصحح مسار النصر.

فوز غائب

ويسعى النصر لتحقيق فوز غائب بالدوري أمام العين في عام 2014، منذ 4 أعوام كاملة.

ولم يفز النصر على العين منذ تغلبه يوم 21 فبراير 2014 بهدف إبراهيم توريه، وفاز النصر في عدة مواجهات ببطولة الكأس على العين.

صفقة نيغريدو وأوراق النصر

يترقب الكثيرون الظهور الأول للاعب الإسباني ألفارو نيغريدو الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف النصر قادمًا من بشكتاش التركي.

وأعلن المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني للنصر، جاهزيته لخوض مباراة العين وظهوره بمستوى جيد في التدريبات، مراهنًا على خبرات نيغريدو صاحب الـ33 عامًا الذي لعب في صفوف ريال مدريد وفالنسيا الإسبانيين، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعاني النصر من مشاكل دفاعية واضحة مع رحيل اللبناني جوان العمري، ومحمد مرزوق الذي انتهت إعارته وعاد لشباب الأهلي دبي.

ويعتمد يوفانوفيتش على أوراقه التي تتمثل في: نيغريدو وبجواره صامويل روزا وثلاثي الوسط طارق أحمد والفرنسي يوهان كاباي والبرازيلي ماركينيوس، مع وجود أحمد الياسي وخليفة مبارك ومبارك سعيد ومحمود الحمادي ومسعود سليمان.

العين والعلامة الكاملة

يسعى العين لتحقيق الفوز الثالث على التوالي وحصد العلامة الكاملة في الدوري.

ويأمل المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين، تحقيق الفوز على حساب النصر، معتمدًا على قدرات هدافه السويدي ماركوس بيرج بجانب المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو لوكاس مع ثلاثي الوسط أحمد برمان وعامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن.

وأكد طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ”إرم نيوز”، أن العين يبدو صاحب خبرة أكبر في مباراة النصر سواء على مستوى الاستقرار الفني أو اللاعبين.

وأوضح أن تواجد ألفارو نيغريدو في مباراة العين، سيضيف بعض الخبرات للنصر ويدعم الجانب الهجومي، ولكن الأمر سيفتقد الانسجام بينه وبين اللاعبين.