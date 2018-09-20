تعادل مثير بين نادي الجزيرة وبني ياس بالدوري الإماراتي (فيديو)

لعب سالم الحمادي دور البطولة بعدما سجل هدفًا عكسيًا وآخر لفريقه في غضون خمس دقائق خلال التعادل المثير 2-2 بين بني ياس والجزيرة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس.

وهز الحمادي شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 84 ثم انتزع التعادل لبني ياس بتسديدة قوية في الدقيقة 89.

تقدم علي مبخوت للجزيرة من انفراد بالحارس في الدقيقة 45 لكن الإسباني بيدرو كوندي تعادل قبل انتهاء الشوط الأول وبعدها خطف الحمادي الأنظار في الشوط الثاني.

وحرم التعادل الجزيرة من مواصلة انطلاقته المثالية ليحصد سبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل ثلاث نقاط لبني ياس.