رسميًا.. الوصل يتعاقد مع اوه بان سوك ويعير رونالدو مينديز إلى الفجيرة

أعلن نادي الوصل الإماراتي عن تعاقده رسميًا مع الدولي الكوري الجنوبي اوه بان سوك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال الوصل في بيان مقتضب عن الصفقة :”رحبوا معنا بمدافعنا الدولي الكوري الجنوبي اوه بان سوك”.

وقال الوصل إنه وافق أيضًا على طلب شركة الفجيرة لكرة القدم باستعارة لاعب الفريق البرازيلي رونالدو مينديز حتى نهاية الموسم. ويستعد النادي لمواجهة الوحدة في دوري الخليج العربي.

وافقت شركة #الوصل لكرة القدم على طلب شركة الفجيرة لكرة القدم باستعارة لاعب الفريق البرازيلي رونالدو مينديز حتى نهاية الموسم. pic.twitter.com/4gfESfGkv1 — Al Wasl SC (@AlWaslSC) September 20, 2018

وقال الأرجنتيني جوستافو كونتيروس المدير الفني لفريق الوصل الأول لكرة القدم إن المباراة القادمة مع فريق الوحدة ستكون صعبة على كلا الفريقين، مؤكدًا على أن فريقه أمامه مباراة هامة مع فريق الوحدة الذي دعم صفوفه بشكل قوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية وقدم أداءً مميزًا سواء في الموسم الحالي أو الموسم الماضي، منبهًا على أهمية أن يقوم لاعبو فريقه بتقديم أداء قوي خلال المباراة لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وعن نقل المباراة من استاد مدينة زايد الرياضية إلى استاد نادي بني ياس بالشامخة، تحدث كونتيروس قائلًا: تغيير ملعب المباراة لا يهمني فمقاسات الملاعب واحدة، هناك بعض الفرق التي ترتاح على ملاعب معينة لكن في كل الأحوال نحن الفريق الضيف والأهم بالنسبة لنا أن نقدم مردودًا قويًا خلال المباراة مثل الذي قدمناه في مباراة الاتحاد في البطولة العربية ومباراة دبا في أولى جولات الدوري لحصاد الثلاث نقاط.

وعن بيان النادي بخصوص رونالدو مينديز تحدث كونتيروس قائلًا: في المباراة الأخيرة تعرض رونالدو مينديز لإصابة بسيطة، وحاليًا يقوم بعملية الاستشفاء للتخلص من تلك الإصابة، واليوم سنتناقش مع الجهاز الطبي لمعرفة آخر تطورات الإصابة وإمكانية مشاركته في المباراة القادمة من عدمها.

وختم كونتيروس حديثه قائلًا: نحن الآن نقوم بالاستعداد بشكل جدي لمباراة الوحدة، ونعمل في التدريبات على معالجة كافة المشاكل التي واجهة الفريق في الفترة الماضية، خاصة في الخط الخلفي وذلك للتعافي منها قبل المباراة الهامة القادمة أمام فريق الوحدة.

بدوره تحدث يوسف أحمد مهاجم الفريق عن انتقاله إلى نادي الوصل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث صرح قائلًا: الوصل من الأندية الكبرى في منطقة الخليج العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، الأجواء هنا مثالية سواء كانت في المدينة أو النادي، أعلم أن الجماهير تنتظر مني الكثير، وأنا أبذل قصارى جهدي في التدريبات، وسأسعى لاستغلال كافة الفرص التي تتيح لي لإثبات ذاتي.

وعن المباراة القادمة مع فريق الوحدة، تحدث يوسف أحمد قائلًا: المباراة القادمة مع فريق الوحدة مباراة صعبة، خاصة أننا سنخوضها خارج ملعبنا، لكننا نقوم بالاستعداد جيدًا خلال فترة التدريبات وسنسعى إلى الخروج بالفوز من المباراة والعودة بالثلاث نقاط.