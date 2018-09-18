رسميًا.. النصر الإماراتي يعلن التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو (صور)

أعلنت شركة النصر لكرة القدم التعاقد رسميًا مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، قادمًا من نادي بيشكتاش التركي، في عقدٍ يستمر لمدة موسمين. وسيرتدي نيغريدو القميص رقم 11.

ولعب نيغريدو لأندية ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأشارت تقارير تركية، إلى أن المهاجم البالغ عمره 33 عامًا، سيتقاضى ثمانية ملايين يورو في موسمين، حيث في الأول 4.5 مليون يورو والموسم الثاني 3.5 مليون يورو، فضلًا عن قيمة توقيع العقد التي بلغت 1.1 مليون يورو.

وسينضم الدولي الإسباني السابق إلى محترفي النصر: البرازيلي ماركينيوس والفرنسي يوهان كاباي والبرازيلي صمويل روزا.