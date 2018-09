نص خطاب الشيخ منصور بن زايد إلى جماهير مانشستر سيتي (صورة)

قال الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن السيتيزن لم يصل إلى القمة بعد، رغم أنه حقق عددًا البطولات في 10 سنوات تحت ملكية الشيخ منصور.

ويحتفل مانشستر سيتي بمرور 10 أعوام على انتقال ملكيته إلى الشيخ منصور بن زايد، الذي حوّله إلى أحد أهم الأندية على المستوى المحلي والقارّي.

ووجه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خطابًا لجماهير ناديه بمناسبة مرور 10 سنوات على ملكيته لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يؤكد فيه أنه واحد من هؤلاء الجماهير ويفخر بهم.

وفيما يلي نص الخطاب:

لقد انقضت 10 سنوات منذ انضمامي لكم في هذا النادي الرائع، وأردت أن أحتفل بهذه الذكرى من خلال الكتابة إليكم مباشرة، مثلما فعلت حين أتممت الحصول على ملكية هذا النادي، وبدأنا الرحلة سويًا.

قطعنا شوطًا كبيرًا منذ عام 2008 وكانت رحلة طويلة، أتذكر أول تعاقد لنا، كان مع البرازيلي روبينيو، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2011، كأول لقب بعد غياب دام 35 عامًا، وأول تتويج في الدوري الممتاز، والآن لدينا أكثر من ذلك: فزنا بالدوري 3 مرات، ووصلنا إلى دوري أبطال أوروبا في مواسم متتالية، وفي الموسم الماضي حققنا نجاحات استثنائية وقدمنا مستويات مثيرة للإعجاب.

أود أن أغتنم هذه الفرصة؛ لأعبر لكم عن فخري بكم، وبصفات الولاء والفكاهة والتواضع التي تميزكم، تلك الصفات التي لم تتغير أبدًا على مدار العقد الأخير، وتمثل الأساس في نجاح مانشستر سيتي.

لم تقتصر النجاحات على الفريق الكروي الأول فقط، فقد حقق فريقنا النسائي نجاحات أيضًا، وفاز بـ4 ألقاب محلية وكبرى، وبات من فرق النخبة أوروبيًا، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين، في حين أعد قطاع الناشئين أكثر من 100 لاعب محترف، داخل بريطانيا وخارجها، و9 لاعبين منهم مع الفريق الأول.

