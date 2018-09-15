دياكيه يقود انتفاضة العين ضد الظفرة.. والجزيرة يفوز رغم طرد حارسه أمام الفجيرة في الدوري الإماراتي

سجل البديل إبراهيم دياكيه هدفين قرب النهاية، ليحول العين حامل اللقب تأخره إلى فوز 2-1 على الظفرة، كما قاوم الجزيرة طرد حارسه علي خصيف في بداية الشوط الثاني، ليفوز 3-2 على الفجيرة في دوري المحترفين الإماراتي، اليوم السبت.

واستغل الظفرة هفوة دفاعية ليفتتح التسجيل عبر أحمد علي في الدقيقة 18، وتألق حارس العين خالد عيسى في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة، لمضاعفة التقدم في الشوط الأول.

لكن البديل دياكيه القادم من ساحل العاج قلب الطاولة عندما تعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80، مستغلًا تمريرة متقنة من المصري حسين الشحات.

وانتزع دياكيه الفوز بضربة رأس من مسافة قريبة قبل خمس دقائق على النهاية، ليحقق العين فوزه الثاني على التوالي في أول جولتين بالمسابقة بينما يظل رصيد الظفرة خاويا.

نهاية المباراة بفوز الجزيرة على الفجيرة 3-2

شريط الأهداف#الجزيرة_الفجيرة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/jxaZlL1iRO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 15, 2018

وكافح الجزيرة لتعويض النقص العددي بعد طرد الحارس خصيف أثناء التصدي لانفراد محمد خلفان به في بداية الشوط الثاني، في وقت كان فيه الجزيرة متقدمًا بهدف البرازيلي ليوناردو بيريرا.

ورغم الطرد وسع الجزيرة الفارق إلى 3-صفر بعد هدفين من علي مبخوت وبيريرا.

وانتفض الفجيرة متأخرًا وسجل الجزائري محمد بن يطو هدفين في الدقائق الأخيرة، لكن الجزيرة أفلت بالنقاط الثلاث بأعجوبة، ليحقق انتصاره الثاني، بينما توقف رصيد الفجيرة عند نقطة واحدة.