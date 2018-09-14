رضا بوراوي: سأحلق شاربي إذا فاز الشارقة بالدوري الإماراتي (فيديو)

وعد التونسي رضا بوراوي المحلل الفني في برنامج «جيم أوفر» المذاع على فضائية «أبوظبي»، بحلق شاربه إذا فاز نادي الشارقة بلقب دوري الخليج العري الإماراتي.
وقال بوراوي: “لو فاز الشارقة بالدوري سأحلق شاربي في ملعب نادي الشارقة”.
وأضاف: ” “رغم فوز الشارقة بمباراتين، لن يستطيع الفوز في الدوري، يوجد مشاكل دفاعية والمهم الاستمرارية في الأداء”.
“لو فاز #الشارقة بالدوري سأحلق شاربي في ملعب نادي الشارقة”
رضا بو راوي: “رغم المباراتين الشارقة لن يستطيع الفوز في الدوري.. يوجد مشاكل دفاعية والمهم الاستمرارية في الأداء”#جيم_أوفر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ts3iopdUKM
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨
اقتسم فريقا الشارقة والوحدة، اليوم الجمعة، قمة جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، حيث اكتسح الشارقة ضيفه النصر بستة أهداف لثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمسابقة المحلية.
فيما أحرز السداسية البرازيلي ويلتون سواريز (أربعة أهداف)، الأول له من ضربة جزاء، في الدقائق 8 و26 و35 و86، ومواطنه إيغور كورنادو من ضربة جزاء، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، في الدقيقتين 15 و41 من زمن المباراة.