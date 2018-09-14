غوارديولا: جهود الشيخ منصور بن زايد عامل رئيسي في نجاح مانشستر سيتي

أثنى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وقال إنه يرى أن تأثيره لا يقتصر فقط على الدعم المالي المتواصل، لكنه يرجع أيضًا إلى قراراته الذكية التي حققت النجاح لملعب الاتحاد.

وأظهر تقرير الأداء السنوي للنادي الصادر هذا الأسبوع أن الشيخ منصور أنفق أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.70 مليار دولار) على النادي منذ الاستحواذ عليه في 2008.

وخلال الأعوام العشرة، حقق الفريق لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات، وفاز أيضًا بكأس الاتحاد الإنجليزي وأكد غوارديولا أن النجاح هو نتيجة ثقة المالك في الأشخاص المناسبين من أجل تقدم النادي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين اليوم الجمعة:”إنه أهم شخص يساعدنا جميعًا في مانشستر سيتي حتى نتقدم إلى الأمام”.

وأضاف:”ليس بالمال فقط (تستطيع النجاح)، المال مهم للغاية، لكن بعد أن نختار الأشخاص المناسبين من البداية قبل عشرة أعوام حتى تتقدم للأمام”.

وأوضح:”يتابعنا في كل أسبوع وفي كل مباراة، سعدت حقًا عندما تحدثت معه، إنه يعرف كل شيء هنا، والطريقة التي نلعب بها”.