نادي العين الإماراتي يجدد عقد مدافعه الدولي إسماعيل أحمد

أعلن نادي العين الإماراتي تجديد عقد المدافع “الدولي” إسماعيل أحمد، لمدة خمس سنوات، وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق الأول المرتقبة أمام ضيفه الظفرة، والمقررة ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأعرب إسماعيل أحمد عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، على الثقة الغالية والاهتمام اللافت، معربًا في الوقت نفسه عن فخره واعتزازه بالاستمرار مع ناديه والحصول على شرف الدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ خلال السنوات المقبلة.

وقال إسماعيل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي العين: “سأعمل على إظهار أفضل ما لدي وتسخير الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في خدمة هذا الكيان، الذي منحني الكثير وسأسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب زملائي بالفريق وكسب كل التحديات بشعار العين، النادي الكبير الذي لا يضع سقفًا لطموحاته”.

وأضاف: “أود أن أشكر جمهور العين على الثقة والمساندة والدعم اللامحدود لجميع اللاعبين من على المدرجات، وعبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وردًا على سؤال حول العروض التي تلقاها بعد دخول فترة الستة أشهر ومع نهاية تعاقده، قال: “كنت على قناعة تامة بأن العين هو البيت الكبير وبابه دائمًا مفتوح لكل أبنائه، لذلك فكري وتركيزي كان منشغلًا بالعين وأقدر عاليًا جميع الأندية التي أظهرت رغبتها في الاستفادة من خدماتي خلال الاستحقاقات المقبلة، ولكن العين منحني كل شيء وله مكانة كبيرة في قلبي، لذلك لا مجال للتفكير في غيره، ومهما تحدثت عنه أجدني عاجزًا عن منحه حقه”.