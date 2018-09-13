بداية مثيرة للدوري الإماراتي تنذر باستمرار الأهداف الغزيرة

انطلق دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم قبل أسبوعين بأهداف غزيرة في الجولة الافتتاحية، ومن المتوقع استمرار تدفق الأهداف خلال مواجهات مثيرة للاهتمام مع استئناف المسابقة عقب فترة التوقف الدولي غدًا الجمعة.

واستهل العين حامل اللقب مشواره بالفوز 3-1 على الإمارات ويستضيف بعد غد السبت الظفرة الذي مني بهزيمة ثقيلة 4-صفر أمام الشارقة في مباراته الأولى.

وكان الوحدة وصيف البطل الموسم الماضي صاحب أكبر انتصار في الجولة الأولى حين سحق اتحاد كلباء 6-2 ويخرج غدًا الجمعة لمواجهة دبا الفجيرة، وقال مدربه لاورنتيو ريجيكامف إن فريقه يسعى لمواصلة الانتصارات.

وقال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء “ندخل المباراة بعد فترة جيدة وأداء مميز خلال المباريات السابقة، ونأمل أن نقدم المستوى نفسه في مباراة الجمعة”.

وأضاف “هدفنا هو الفوز بالدوري هذا الموسم، ولذلك كل المباريات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا. هدفنا الفوز في كل مباراة نلعبها بغض النظر عن المنافس، ويجب علينا التضحية من أجل الوصول لهدفنا”.

وسيستعيد الوحدة لاعب الوسط محمد عبد الباسط عقب تعافيه من الإصابة بينما يغيب سلطان الغافري للإيقاف بعد طرده أمام اتحاد كلباء في الجولة الأولى.

وبدأ النصر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، الموسم الجديد بهزيمة مفاجئة أمام عجمان لكنه حقق انتصارين على الإمارات والعين في كأس المحترفين الإماراتية خلال فترة التوقف الدولي ويخرج لمواجهة الشارقة غدًا الجمعة بمعنويات مرتفعة.

وقال الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر “الفوز على الإمارات والعين سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الشارقة.

“رغم اختلاف المسابقتين واختلاف الدوافع، فإن الفوز في مباراتين متتاليتين من شأنه أن يمنح اللاعبين المزيد من الثقة لتصحيح البداية السيئة أمام عجمان في الدوري”.

وأضاف “كل مباراة هي اختبار جديد بالنسبة لنا، طموحنا دائمًا هو الفوز، وعلينا أن نقاتل في كل مباراة لمواصلة الانتصارات واستثمار الدفعة المعنوية التي حصلنا عليها”.

ويسعى شباب الأهلي دبي لتعويض خسارة قاسية بنتيجة 5-4 أمام الجزيرة في الجولة الافتتاحية حين يواجه عجمان خارج ملعبه بعد غد السبت، بينما يلتقي الجزيرة مع الفجيرة صاحب التعادل الوحيد في الجولة الأولى.

وفي مباريات أخرى، يحل الوصل ضيفًا على بني ياس ويلعب اتحاد كلباء ضد الإمارات غدًا الجمعة.