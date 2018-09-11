منتخب الإمارات يهزم لاوس في نهاية معسكره استعدادًا لكأس آسيا 2019 (فيديو)

منتخب الإمارات يهزم لاوس في نهاية معسكره استعدادًا لكأس آسيا 2019 (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: إرم نيوز

حقق منتخب الإمارات فوزًا ثمينًا في نهاية معسكره الإعدادي في إسبانيا على نظيره لاوس بثلاثية نظيفة، في إطار الاستعداد لكأس أمم آسيا 2019، التي ستستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

وتقدم علي مبخوت بالهدف الأول للأبيض في الدقيقة 24، حيث استلم تمريرة بينية رائعة من عمر عبد الرحمن “عموري”، لينفرد بالحارس ويضعها على يسار، قبل أن يضيف الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 26 من تسديدة قوية وسط مدافعي لاوس.

واختتم عموري التسجيل بهدف الإمارات الثالث في الدقيقة 68 من عمر المباراة، من تسديدة قوية بعيدة المدى، سكنت الشباك بعد عدة محاولات طوال اللقاء للتسديد خارج المرمى.

وكان منتخب الإمارات قد خاض مباراة وحيدة خلال معسكر إسبانيا، خسرها أمام ترينيداد وتوباغو بثنائية نظيفة.

يذكر أن الأبيض يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة البحرين في الخامس من يناير المقبل، تليها مواجهة الهند في العاشر من الشهر ذاته، ثم ملاقاة تايلاند في 14 من الشهر نفسه.

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