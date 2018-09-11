عدنان حمد يكشف عن إجراء الإعلامي الإماراتي محمد نجيب عملية زراعة كلى

طالب الإعلامي الرياضي عدنان حمد الحمادي جمهوره بالدعاء للمذيع الإماراتي محمد نجيب، والذي يجري عملية زراعة كلى بأحد المستشفيات.

وقال حمد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، يوم الثلاثاء: “دعواتكم لأخي وزميلي العزيز الإعلامي محمد نجيب الذي يجري الآن عملية زراعة كلى خارج الدولة، بعد معاناة دامت أكثر من 3 سنوات.. اللهم اشفه.. فلا شافي إلا أنت”.

دعواتكم لأخي وزميلي العزيز الاعلامي محمد نجيب الذي يجري الان عملية زراعة كلى خارج الدولة بعد معاناة دامت اكثر من ٣ سنوات.. اللهم اشفه .. فلا شافي الا انت .. — عدنان حمد الحمادي (@AdnanHamad) September 11, 2018

وأشار الإعلامي علي الهاجري: “الحمد لله على سلامة الأستاذ القدير محمد نجيب.. يستاهل السلامة بو زايد.. خرج من غرفة العمليات ونجحت العملية والحمدلله”.

الحمد لله على سلامة الأستاذ القدير محمد نجيب .. يستاهل السلامة بو زايد .. خرج من غرفة العمليات و نجحت العملية و الحمد لله .. pic.twitter.com/c3vYBu1Pdn — علي الهاجري (@16Alhajeri) September 11, 2018

محمد نجيب يعمل صحفيًا ومذيعًا رياضيًا إماراتيًا، قام بتقديم العديد من البرامج على قناة أبوظبي الرياضية، وكان يقدم أيضًا برنامج خط الستة، ووُلد في 23 مارس عام 1961.