عدنان حمد يكشف عن إجراء الإعلامي الإماراتي محمد نجيب عملية زراعة كلى

عدنان حمد يكشف عن إجراء الإعلامي الإماراتي محمد نجيب عملية زراعة كلى

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

طالب الإعلامي الرياضي عدنان حمد الحمادي جمهوره بالدعاء للمذيع الإماراتي محمد نجيب، والذي يجري عملية زراعة كلى بأحد المستشفيات.

وقال حمد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، يوم الثلاثاء: “دعواتكم لأخي وزميلي العزيز الإعلامي محمد نجيب الذي يجري الآن عملية زراعة كلى خارج الدولة، بعد معاناة دامت أكثر من 3 سنوات.. اللهم اشفه.. فلا شافي إلا أنت”.

وأشار الإعلامي علي الهاجري: “الحمد لله على سلامة الأستاذ القدير محمد نجيب.. يستاهل السلامة بو زايد.. خرج من غرفة العمليات ونجحت العملية والحمدلله”.

محمد نجيب يعمل صحفيًا ومذيعًا رياضيًا إماراتيًا، قام بتقديم العديد من البرامج على قناة أبوظبي الرياضية، وكان يقدم أيضًا برنامج خط الستة، ووُلد في 23 مارس عام 1961.

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