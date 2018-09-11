أهداف مباراة الإمارات ولاوس.. 3 – 0 للأبيض (فيديو)

تقدم منتخب الإمارات بهدفين دون رد سجلهما علي مبخوت في شباك لاوس، في المواجهة الودية التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام معسكر «الأبيض»، المقام في مدينة جيرونا الإسبانية في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا.

ويطمح الأبيض الإماراتي إلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من منتخب ترينداد وتوباغو، واستعادة الثقة بعناصره بعد الهجوم الشديد الذي طالهم عقب المباراة الأخيرة.

وهذه المباراة الثانية للمنتخب في معسكره الحالي، بعدما واجه ترينيداد وتوباغو الخميس الماضي وخسر بهدفين دون رد.

#علي_مبخوت يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 25 من تسديدة رائعة#الإمارات_لاوس#الأبيض

شاهد البث المباشرة على موقع القناةhttps://t.co/489fusWR51 pic.twitter.com/oPCmpCKUii — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 11, 2018

وفي الدقيقة 66 سجل عموري الهدف الثالث للمنتخب الإماراتي من تصويبة صاروخية.

يذكر أن تصنيف منتخب الإمارات العالمي 77، وتصنيف منتخب لاوس 178، بينما تصنيف ترينيداد وتوباغو 91 عالميًا. ومن المقرر أن يقيم المنتخب آخر معسكر تدريبي خارجي له في مدينة برشلونة الإسبانية بالفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل.