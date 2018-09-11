الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولاوس الودية

يخوض منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في تمام الساعة السادسة ( الثامنة بتوقيت الإمارات ) من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب لاوس باستاد Estadio Palamós Costa Brava في ختام معسكر الأبيض المقام في مدينة جيرونا الإسبانية في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا .

وأنهى الأبيض استعداداته لمواجهة لاوس بأداء حصة تدريبية اليوم تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين، حيث اشتملت الحصة التدريبية على تدريبات الإحماء وتدريبات خاصة للمدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين إلى جانب التسديد على المرمى ولعب تقسمية بنصف ملعب إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والخططية ، كما كانت هناك تدريبات خاصة لحراس المرمى الثلاثة علي خصيف وخالد عيسى وفهد الظنحاني .

وحرص الجهاز الفني للأبيض على عقد عدد من الاجتماعات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية ومتابعة شريط مباراة ترينيداد وتوباغو التي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين دون رد، حيث تم رصد كافة الجوانب السلبية التي كانت حاضره في أداء المنتخب ومحاولة تصحيحها خلال مباراة الغد والمباريات المقبلة، كما حرص زاكيروني على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية وحثهم على بذل المزيد من الجهد ونسيان نتيجة المباراة الماضية والتفكير بكيفية معالجة الجوانب السلبية وتحسين الأداء الدفاعي والهجومي.

وتنقل المباراة على قنوات الشارقة الرياضية وأبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.