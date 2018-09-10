التعادل يحسم مباراة الظفرة والفجيرة.. والإمارات مع الجزيرة في كأس الخليج العربي (فيديو)

حسم التعادل نتيجة مباراة الجزيرة مع منافسه الإمارات، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي الإماراتي.

كما تعادل الفجيرة مع الظفرة 2/2 لحساب المجموعة ذاتها.

وفي مباراة الإمارات والجزيرة، تقدم جوهر بني حماد للإمارات من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وأدرك خلفان مبارك الرازي التعادل للجزيرة في الدقيقة 18.

وفي المباراة الثانية بين الفجيرة والظفرة، افتتح فيرناندو غابرييل التسجيل للفجيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 17، وضاعف خلفان عبدالله خاطر في الدقيقة 42.

ونجح الظفرة في تسجيل هدفين في 5 دقائق عبر سهيل المنصوري وخالد باوزير من ضربة جزاء في الدقيقتين 57 و62.

ورفع التعادل رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، مقابل نقطة لكل من الظفرة والفجيرة.

وفي وقت لاحق يلاقي العين منافسه النصر لحساب المجموعة ذاتها.

فيرناندو ينفذ ركلة الجزاء بنجاح ويعلن تقدم الفجيرة بالدقيقة 16#الفجيرة 1 × 0 #الظفرة#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/MKmF4eeDSf — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

خليفة عبدالله يعزز تقدم الفجيرة بهدف ثاني في الدقيقة 41#الفجيرة 2 × 0 #الظفرة#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/AEWALRWSx5 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

سهيل المنصوري يقلص الفارق بهدف للظفرة في الدقيقة 55#الفجيرة 2 × 1 #الظفرة#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/cOVVhrBmZl — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨