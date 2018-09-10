تقارير.. الأرجنتيني تيغالي نجم الوحدة مرشح للتجنيس واللعب باسم الإمارات في كأس آسيا 2019

كشف تقارير صحافية عن أن الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، نجم الوحدة الإماراتي، مرشحًا لتمثيل منتخب الإمارات في بطولة آسيا 2019، بعد تجنيسه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الخليج”، الإماراتية، يوم الاثنين، عبر مصادرها، فإن تيغالي نجم الوحدة ورد اسمه بقوة ضمن بعض الأسماء المرشحة للتجنيس واللعب في صفوف منتخب الإمارات، وذلك لتعزيز “الأبيض” في مشاركته المهمة والمصيرية المقبلة في بطولة أمم آسيا 2019.

ويلعب تيغالي للوحدة ومتواجد على أرض الدولة منذ 2013، وهو أفضل هداف أجنبي في تاريخ المسابقة.

ونجح تيغالي في سحب بساط النجومية من تحت أقدام المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي بعد أن وصل رصيده التهديفي لـ”103 أهداف”، متفوقًا على الغاني أسامواه جيان الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 101 هدفًا.

ونال تيغالي الكرة الذهبية ( أفضل لاعب أجنبي) الموسم الماضي، خلال حفل جوائز دوري الخليج العربي.

وانضم تيغالي إلى الوحدة موسم 2013/ 2014، وأكد في موسمه الأول أنه هداف خطير إذ سجل 28 هدفًا في مسابقة الدوري، وفي الموسم التالي 15 هدفًا، وفي الثالث 25 هدفًا، وفي الرابع 22 هدفًا.

وقبل أن ينتقل تيغالي إلى الدوري الإماراتي كان مشاركًا فاعلًا في الدوري السعودي إذ لعب لناديي الاتفاق والشباب.

وشارك تيغالي مع الاتفاق موسمي 2010 / 2011، و2011 / 2012، وسجل في الموسم الأول 12 هدفًا، وفي الثاني 9 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الشباب موسم 2012 / 2013، إذ سجل 19 هدفًا وانتقل بعدها للدوري الإماراتي حتى الآن.