نادي الوحدة يكتسح الوصل في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

واصل فريق الوحدة، انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي في كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف دون ردٍ، في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة.

وأحرز الثلاثية، البرازيلي ليوناردو دا سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 5 و44، ويحيي الغساني في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة للمجموعة عن فوز، عجمان على اتحاد كلباء بأربعة أهداف لهدف، وبني ياس على دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة.

وبذلك، يتصدر الوحدة المجموعة برصيد 6 نقاط، وعجمان الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بني ياس، واتحاد كلباء الرابع برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الوصل، وشباب الأهلي دبي السادس دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة.

ويحمل الوحدة لقب النسخة الماضية، ويعد شباب الأهلي دبي أكثر من توج باللقب في ثلاث مناسبات.