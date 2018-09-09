عمل من قبل في مانشستر سيتي.. الجزيرة الإماراتي يعلن تعيين نيكولاس غارسيا رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة

أعلن مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي، يوم الأحد، عن تعيين نيكولاس غارسيا رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، حيث سيتولى الإشراف على أنشطة النادي وشركاته، وسيكون مسؤولًا مباشرًا أمام اللجنة التنفيذية للنادي.

ويمتلك غارسيا خبرة كبيرة تزيد على 20 عامًا في الرياضة محليًا ودوليًا، وأمضى 5 سنوات /2008 – 2012/ من حياته المهنية في أبوظبي، حيث عمل على تأسيس شركة “سي إس إم الشرق الأوسط” كواحدة من أبرز وكالات التسويق في مجال الرياضة على مستوى المنطقة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “وام”.

وفي العام 2012، انتقل غارسيا إلى موطنه في المملكة المتحدة، حيث تولى منصبًا قياديًا في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وأسهم في وضع وتنفيذ استراتيجية المجموعة التجارية من خلال التحول إلى “مجموعة سيتي لكرة القدم”.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الجزيرة: “بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس الشرف رئيس نادي الجزيرة، على توجيهاتهما ودعمهما الكبيرين للنادي.

كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة في العمل على تطوير النادي خلال الفترة الماضية، وأرحب بانضمام نيكولاس غارسيا إلى نادي الجزيرة، وأتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة”.

وأضاف: “تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لنادي الجزيرة يعتمد على قيامنا بمساندة كافة الفرق في سعيها لتحقيق طموحاتها وإنجاز المزيد من البطولات والنجاحات. وسنستمر في ترسيخ ثقافة الأداء المتميز والإيجابية والمثابرة والاجتهاد وقوة العزيمة والعمل بروح الفريق الواحد ليبقى الجزيرة فخر أبوظبي”.

من جانبه، قال غارسيا: “يشرفني الانضمام إلى نادي الجزيرة وتولي مهمة الرئيس التنفيذي، ويسرني الانتقال مجددًا إلى أبوظبي التي أعتبرها موطني الثاني. إن الطموحات الكبيرة لمجلس الإدارة بالنسبة لمستقبل النادي، والالتزام بتحقيق هذه الطموحات، كان له دور كبير في تشجيعي على الانضمام لأسرة نادي الجزيرة، والذي يمتلك القدرة على أن يكون واحدًا من أفضل الأندية سواء في الملاعب أو من حيث الأداء المؤسسي”.

وأكد غارسيا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تحسين الكفاءة والارتقاء بالأداء، وتحقيق الإدارة المالية المستدامة والاستثمار الذكي وزيادة الإيرادات في كافة الجوانب ذات الصلة بالنادي، وكذلك تعزيز روح التنافسية وترسيخ مكانة نادي الجزيرة وهويته المؤسسية، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل الجاد والصبر والتخطيط السليم، والمثابرة من الجميع.