اتحاد الكرة الإماراتي ينفي تواصله مع زوران ماميتش لقيادة “الأبيض” خلفًا لزاكيروني

نفى اتحاد الكرة الإماراتي التقارير التي تحدثت عن تواصلها مع زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، لقيادة “الأبيض” خلفًا للإيطالي زاكيروني.

ووفقًا لما قاله الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” يوم السبت: “‏اتحاد الكرة ينفي ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التواصل مع المدرب زوران ماميتش، لتولي قيادة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا، مناشدًا الجميع الوقوف خلف الأبيض وعدم التشويش على تحضيراته للبطولة”.

وكان ماميتش قد رفض الرد على التقارير التي ربطت اسمه بتدريب المنتخب الإماراتي خلال المرحلة المقبلة، في ظل انتقادات شديدة يتعرض لها المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد”، فإن اتحاد الكرة فتح باب التواصل مع ماميتش لبحث إمكانية قيادته المنتخب في المرحلة المقبلة، وهو ما رد عليه المدرب الكرواتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي، اليوم السبت: “لا تعليق”.

اتحاد الكرة ينفي ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التواصل مع اي مدرب لتولي قيادة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا ، مناشداً الجميع الوقوف خلف الأبيض وعدم التشويش على تحضيراته للبطولة ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/W4V2BBs6KO — UAEFA (@uaefa_ae) September 8, 2018

أطلق مشجعو المنتخب الإماراتي هاشتاغًا على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بإقالة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، على خلفية الأداء المتواضع والصورة الباهتة التي ظهر بها “الأبيض” أمام منتخب ترينداد وتوباغو، وخسارته للمباراة بهدفين دون رد، في التجربة الودية التي خاضها خلال معسكره الحالي في إسبانيا، استعدادًا لكأس آسيا المقررة في الإمارات في يناير المقبل، حيث يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد رسميًا مع زاكيروني في أكتوبر من العام الماضي؛ لتولي تدريب المنتخب، خلفًا للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي كان قد تولى المهمة خلفًا لمهدي علي.