حسين الشحات يحسم موقفه من الرحيل عن العين الإماراتي إلى النادي الأهلي المصري (فيديو)

حسم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومنتخب مصر، موقفه من الرحيل عن فريقه والعودة للدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير.

وقال حسين خلال تصريحات تلفزيونية خلال تواجده في معسكر منتخب مصر: “أتمنى اللعب للنادي الأهلي لكني مرتبط بعقد مع العين الإماراتي، ولا أفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي، خاصة بعد نجاحي الموسم الماضي”.

وأضاف: “سعيد جدًا مع العين، الجميع يحترمني هناك، وأنا أتمنى تحقيق مستوى طيب معهم، ومستمر لأن الإدارة متمسكة بي وطموحي معهم كبير جدًا”.

واختتم: “أعلنت مرارًا وتكرارًا عن انتمائي، وتشجيعي للنادي الأهلي، لكن في الوقت الحالي صعب أن أرحل عن العين، بسبب تمسك الإدارة بي التي أبادلها الاحترام”.

ويتواجد الشحات في معسكر منتخب مصر، المقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.